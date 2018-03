MoveOn :”Street Intensive Program”

Domenica 8 aprile un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’Hip Hop: MoveOn dedica un’intera giornata a lezioni di Popping, Strobing, Jazz Rock, House, Dancehall con tre docenti d’eccezione: Claise M’Passi, Mr Byron e Anna Simone, in arte Big Mama.

Dal mattino sarà possibile immergersi in un’esperienza davvero unica sotto gli occhi esperti di tre grandissimi nomi della scena hip hop italiana e internazionale. Le lezioni sono riservate a ragazzi/e dai 14 anni in su.

A fine giornata ci saranno le audizioni per accedere ai percorsi accademici di MoveOn e, in questa occasione, verranno assegnate borse di studio agli studenti che, a giudizio insindacabile della commissione, saranno ritenuti più meritevoli.

Per maggiori informazioni sui costi e per prenotare le lezioni è possibile scrivere alla responsabile didattica simona@moveonmi.com o telefonare allo 02.36752323.