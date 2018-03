“Morirò da re” – nuovo singolo dei Måneskin

I Måneskin, gruppo rivelazione del 2017, pubblicano il loro nuovo, esplosivo singolo: “Morirò da re” (Sony Music). Primo inedito in italiano, il brano, che anticipa l’album, sarà in rotazione in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 23 marzo 2018, ed è da oggi in preorder su iTunes e presave su Spotify.

Con la personalità, il carisma e lo stile ormai iconico, che li rendono unici nel panorama musicale, i Måneskin propongono un brano scritto e prodotto da loro, libero da ogni etichetta tradizionale e capace di racchiudere in sé generi diversi, in grado di trasmettere una sonorità fresca.

Un sound unico e inimitabile caratterizza il pezzo, dominato da un perfetto equilibrio tra rock e pop grazie al timbro inconfondibile di Damiano, il frontman della band.

Dopo aver scalato le classifiche con il loro primo inedito “Chosen”, certificato disco di platino (sia il singolo che l’omonimo EP, pubblicati da Sony Music), che ha raggiunto milioni di streaming e più di otto milioni e mezzo di visualizzazioni su VEVO/YouTube, i Måneskin presenteranno “Morirò da re” per la prima volta live durante il concerto di Milano del 21 marzo.