Humana: “Karma”, il nuovo album

Da oggi sarà disponibile in digital download e su tutte le

“KARMA”, il secondo album della band HUMANA per DML –Digital Music Label.

“KARMA” è un concept ambientato in un’epoca futuristica in cui la società è diventata la principale protagonista della vita sul pianeta terra e il genere umano si è evoluto in una versione robotica per la quale ogni essere umano vive scollegato dalle proprie emozioni in un mondo oramai basato solo sulla produzione e sul consumo.

In questo mondo, alcuni essere umani iniziano a riscoprire il contatto con se stessi, le proprie emozioni e il contatto con gli altri.

La band spiega così il nuovo lavoro:

“Lavorare sull’album Karma è stato un lavoro di introspezione molto importante, abbiamo dovuto scavare dentro noi stessi, immaginando un mondo moderno ancora più tecnologico ed estremizzato rispetto all’attuale e poi collegare tutte le sensazioni che ne uscivano fuori con la nostra musica”.

Il nuovo album è stato prodotto da LORENZO SEBASTIANI, già produttore e arrangiatore di artisti del calibro di Kelly Joyce, Dirotta su Cuba e molti altri artisti della scena nazionale.

Una delle particolarità dell’album sta nel suo aspetto grafico: a supportare il concept infatti, sono state realizzate da Umberto Stagni (Alias PastaVolante), una serie di tavolette grafiche che raccontano la storia che è impressa in musica.

All’interno dell’album fisico (per chi prende la versione in mp3 è inclusa come undicesimo brano) si trova una cartolina che permette l’accesso ad un area riservata del sito thehumana.it dove si può scaricare questa versione del brano di Enrico Ruggeri.

“Lo abbiamo scelto perché si lega bene come traccia finale” spiega il gruppo, “in cui ci il nostro eroe si è liberato da tutte le oppressioni della società modello Blade Runner e, parlando ad un ipotetico interlocutore, racconta sia di quello che accadeva prima, sia del fatto che grazie a queste oppressioni ora è una persona più forte. Almeno così ce la siamo immaginata, incastonata alla fine di questo Album”.

TRACK BY TRACK:

1 Perfezione

Perfezione parla di un mondo in cui l’omologazione e l’adottare globalmente stessi comportamenti e stessi modi pensare ha preso il sopravvento. Tutto quello che è diverso è da eliminare, o da disattivare come direbbe l’Intelligenza Artificiale. Si è deciso globalmente uno standard per la perfezione e dobbiamo attenerci ad esso.

2 Karma

Il Karma è una delle leggi più antiche nella storia dell’uomo. La riscoperta della legge causa effetto da parte dell’uomo, che vive in un ambiente apparentemente bello ma in realtà ostile. Scoprire che c’è qualcosa di più, oltre l’apparenza, è il primo segnale di risveglio della proprio coscienza.

3 Voglio Stare Qua

LA frustrazione di vivere in un ambiente che non rispetta le leggi basilari degli esseri umani si fa sentire tutta in questa canzone. Alcuni uomini riscoprono la rabbia e le prime emozioni più forti che lanciano un segnale che quel tipo di vita schematica in realtà, non va più bene.

4 Paura

Qualcuno inizia ad avere voglia di evadere, ma la paura che inizia a provare quando sente emozioni e pensieri non consentiti è grande.

Ma alla fine prevale la voglia di andare via.

5 Kaos

La frustrazione degli uomini viene sfogata la sera e la notte, dopo i turni di lavoro e dopo il tram-tram quotidiano andando in situazioni estremamente caotiche come locali e club in cui si riunisce tutta la popolazione, costruite a misura di umano per farli sfogare gli umani e poi tornare il giorno dopo alla loro occupazione.

Possiamo riassumere che la canzone Kaos rappresenta la celebrazione di questo momento.

6 Il Vuoto

Una delle sensazioni imperanti di questa società è il vuoto, presente praticamente dentro e attorno ogni persona. E’ talmente presente che viene data per scontato la sua naturale esistenza. Si vive nel vuoto, ma nessuno lo sa tranne poche persone.

7 Invisibile

Invisibile parla della Gabbia nella quale ogni abitante è stato chiuso che appunto è invisibile.

E’ una gabbia fatta di schemi, sensazioni, obblighi e doveri che schiaccia sempre di più. Quando qualcuno si sveglia dall’incantesimo collettivo si rende conto che fino a quel momento è solo sopravvissuto e dentro di sé può invece trovare la strada per un nuovo inizio.

8 Uccidere il passato

Davanti ad un nuovo inizio, con le emozioni che si sono nuovamente risvegliate e sono a contatto con il nostro “eroe” la paura, il trauma ed il ricordo delle recenti ferite sono a volte travolgenti. Una soluzione esiste, ed è quella di lasciare andare il proprio passato, anche “uccidendolo” come cantiamo in questa traccia.

9 Vieni via

L’amore è la condivisione della vita nella quotidianità sono tra le emozioni più importanti che un essere umano della nuova era inizia a provare.

In questa traccia cantiamo non più la semplice voglia di fuga e di evasione, ma la condivisione di questa sensazione.

10 Fine

Nulla è per sempre. Anche l’amore tra due persone può essere destinato in tanti casi a finire.

Anche con questa dura riscoperta, il “nostro eroe” deve fare i conti. Ma il sentire la sensazione della Fine di un Amore, di un Evento o di qualunque cosa emozionante è la prova comunque che siamo vivi e che dentro di noi batte ancora qualcosa.