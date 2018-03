“Eurowings e compagnie di noleggio auto”

Eurowings, attualmente la compagnia europea in più rapida crescita, offre ai suoi clienti la possibilità di noleggiare una macchina con almeno quattro diverse compagnie a partire da marzo 2018: il noleggio di un’auto con Hertz, Thrifty, Avis e Budget può essere comodamente aggiunto mentre si prenota il volo.

La nuova partnership con Hertz è attiva dal 1° marzo 2018 per tre anni. I marchi Hertz e Thrifty dispongono di auto a noleggio per ogni occasione. I clienti non devono fare altro che aggiungere l’auto che desiderano durante la prenotazione del volo sul sito www.eurowings.com.

Michel Taride, Group President di Hertz International, ha commentato “Siamo onorati di lavorare con la compagnia in più rapida crescita d’Europa. Con Hertz e Thrifty, prenotabili su Eurowings.com, possiamo offrire ai viaggiatori leisure e business una vasta gamma di opzioni e prodotti per il noleggio auto, adatti a tutte le esigenze. Non vediamo l’ora di offrire agli ospiti di Eurowings un’esperienza di noleggio auto di prima classe con un eccellente rapporto qualità-prezzo”.

Avis, già partner della compagnia low-cost dal 2007, amplia la sua offerta con l’aggiunta del brand Budget.

Martin Gruber, Managing Director di Avis Budget in Germania, Austria, Svizzera, Polonia e Repubblica Ceca, ha commentato “L’estensione della partnership tra Avis e Eurowings è il risultato del nostro continuo impegno ad offrire ai nostri partner e ai loro clienti prodotti e servizi di prima classe. Siamo lieti di aggiungere il brand Budget alla partnership e siamo onorati di lavorare con Eurowings per garantire ai nostri clienti soluzioni di viaggio senza interruzioni”.

Il nuovo accordo è attivo da marzo 2018 e durerà diversi anni. L’auto a noleggio di Avis o Budget potrà essere comodamente aggiunta alla prenotazione del proprio volo Eurowings, indipendentemente dalla nazione di destinazione.

Katrin Rieger, Senior Director Customer Experience & Product di Eurowings, ha affermato “La nuova Partnership con Hertz e Avis e l’offerta estesa ai quattro brand ci permette di garantire ai nostri passeggeri una più ampia selezione di auto a noleggio per ogni esigenza di prezzo. Garantiamo inoltre ai nostri clienti il prezzo più conveniente grazie alla nostra garanzia Best Price.

Tutti i marchi garantiranno inoltre ai clienti di Eurowings l’opportunità di accumulare miglia su Boomerang Club, il programma bonus della compagnia. Verranno assegnate fino a 500 miglia per noleggio.

www.eurowings.com