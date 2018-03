Atm: Auto contro tram

Sulla dinamica dell’incidente avvenuto ieri sera nei pressi di Piazza Caneva che ha coinvolto un tram della linea 14, Atm desidera specificare quanto segue: un’auto non ha rispettato la precedenza alla rotatoria e ha urtato il tram provocandone il deragliamento. Nonostante il tram procedesse a velocità moderata, l’impatto è stato inevitabile.

L’auto, che ha colpito la parte anteriore del mezzo, è stata poi trascinata per alcuni metri fino ad un palo della rete aerea. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. A seguito dell’incidente, due passeggeri sono stati trasportati in codice verde in ospedale.