Con l’avvicinarsi della bella stagione l’Azienda Al Rocol di Ome in provincia di Brescia, fra le primissime cantine della Franciacorta ad aver creato un agriturismo oltre 20 anni fa, apre le porte della sua tenuta di 34 ettari a chi vuole trascorrere una rilassante e ritemprante giornata o solo qualche ora fra il verde dei vigenti e i fitti boschi; due piacevoli attività pensate per coloro che hanno desiderio di sport e movimento oppure il relax assoluto: il Wine Trekking con selfie e lo Sparkling Picnic con prodotti locali.

Wine Trekking con selfie – Il selfie è considerato una vera moda sia per fissare un momento della propria vita che per condividerlo con altri durante una bella camminata per immortalare la giornata: la fotografia andrà a personalizzare la bottiglia di Franciacorta che tutti i partecipanti al Wine Trekking con selfie si porteranno a casa.

Il trekking, guidato dal proprietario di Al Rocol, Gianluigi Vimercati Castellini o dai suoi collaboratori, si snoda lungo i percorsi più belli dal punto di vista paesaggistico e più interessanti dal punto di vista atletico-sportivo della tenuta nel settore più remoto e selvatico della Franciacorta.

Si fa tappa in 3 vigneti dove si assaggiano i 3 Franciacorta che vengono prodotti dalle loro uve e il percorso si conclude con la visita guidata in cantina per scoprire i segreti della meticolosa e lenta lavorazione del Franciacorta. In ricordo della piacevole esperienza en plein air i partecipanti ricevono una bottiglia di Franciacorta contenente una Cuvée (ossia un assemblaggio) delle uve dei 3 vigneti dove si sono fermati per le degustazioni con la loro foto datata e firmata accanto all’etichetta. Il Wine Trekking con selfie dura 3/ 4 ore ed è alla portata di tutti e organizzato durante il weekend secondo un calendario pubblicato sul sito www.alrocol.com e, su richiesta, in ogni giorno della settimana per piccoli gruppi.

Sparkling Picnic – Si tratta di un cestino ricolmo di genuini prodotti locali da gustare con una spumeggiante bottiglia di Franciacorta e passeggiando lentamente si va alla ricerca di un angolo appartato dove sostare per gustare il picnic. Un sito potrebbe essere vicino al vecchio roccolo di caccia, oggi dismesso, di straordinaria architettura vegetale con querce secolari i cui rami si intrecciano gli uni negli altri dove si gode una splendida vista sui vigneti della tenuta e le colline della Franciacorta.

E’ possibile fermarsi sui soleggiati terrazzamenti con geometrici filari di viti o nei prati fiancheggiati da ulivi per assaggiare i vari vini differenti per tipologia inseriti nei Cestini Franciacorta e Millesimato o preferire i vini rossi del Cestino Curtefranca.

Oltre a torte salate, torte dolci, pane fatto in casa, tutti i cestini contengono una golosa selezione di formaggi, salami ed altri prodotti locali, che si potranno acquistare nel Wine Shop annesso alla cantina oppure direttamente dai produttori che si trovano nel raggio di una decina di km che si possono raggiungere anche in bicicletta.

Inoltre chi lo desidera può fermarsi a pernottare nelle stanze affacciate sulla piscina immersa nel verde di un grande prato oppure negli accoglienti appartamenti ricavati nel corpo centrale della tenuta o in un vecchio rustico fra i vigneti e gustare i genuini cibi dai sapori dimenticati preparati nel ristorante dell’Agriturismo con i prodotti dell’orto e della fattoria, seguendo il ricettario della famiglia Vimercati Castellini.

Per informazioni: Azienda agricola Al Rocol – Via Provinciale,79 – Ome (Brescia) Telefono 030/685.25.42

Carlo Torriani