“Ho bisogno di leggerezza. Ho bisogno di godermi questo momento”.

Silvia Provvedi racconta in esclusiva a Verissimo, come stia vivendo l’uscita dal carcere, dopo 16 mesi, del suo compagno Fabrizio Corona.

Ai microfoni del talk show confida: “Sono molto soddisfatta di me stessa. E’ stata dura, ma devo ammettere che è molto ripagante avercela fatta e riavere Fabrizio a casa. Siamo più forti di prima”.

Uscito il 21 febbraio scorso dal carcere di San Vittore e affidato temporaneamente ad un centro di recupero, Fabrizio Corona sta cercando di riprendere in mano la sua vita. A tal proposito Silvia racconta: “Fabrizio sta cercano di essere perfettamente in linea con le prescrizioni che gli hanno imposto. Non può parlare con i giornalisti, deve condurre una vita semplicemente normale, mantenendo un profilo basso. Esce alle otto di mattina, torna alle sei di sera dopo aver fatto il suo percorso in comunità e poi mangiamo insieme”.

“La situazione – prosegue – è molto delicata. Il mio interesse è che lui faccia tutto conforme alle regole, perché io ho voglia di pace ed è contro il mio volere che ritorni a patire qualche pena. Il mio primo pensiero è che lui non violi nulla, che stia lontano da ogni tipo di tentazione e che riprenda in mano la sua vita regolare”.

E a proposito di tentazioni, sul percorso di disintossicazione che l’ex agente fotografico deve seguire, Silvia dichiara: “Quello mi spaventa meno perché è una persona molto ligia in questo. Anche prima dell’arresto aveva intrapreso un percorso in tal senso. Quello che mi ha sempre preoccupata di più riguarda gli amici non amici che lo potevano influenzare, gasando il suo ego”.

A Silvia Toffanin che le chiede se non abbia mai pensato in questi anni di mollare tutto, la ragazza risponde: “No, non me lo sarei mai perdonata”. E sul fatto che lui possa stancarsi di questa storia afferma: “Mi auguro che la nostra storia duri per sempre, ma se dovesse finire, con quello che abbiamo passato insieme, resteremmo comunque migliori amici per la vita”.

Infine, commentando la dichiarazione fatta da Nina Moric sulla possibilità che Corona torni ad essere un pilastro nella vita del figlio Carlos, Silvia dichiara: “Sono contenta che abbia messo da parte un po’ di astio. Spero vivamente che sia un punto di partenza per un po’ di pace”.