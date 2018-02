Per la prima volta in Italia UNITE With Tomorrowland: il 28 luglio al Parco di Monza!

La scorsa estate 400mila visitatori provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a Boom (Belgio) alla doppia edizione di TOMORROWLAND; in contemporanea oltre 100mila persone di sette nazioni differenti hanno vissuto la stessa magica esperienza in una maniera differente.

E sarà così anche quest’anno. Sabato 28 luglio 2018, sette edizioni eccezionali di UNITE With Tomorrowland collegheranno Tomorrowland con Abu Dhabi, Italia, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan, alternando le loro straordinarie line up al collegamento via satellite con Boom. Per il quarto anno consecutivo il mondo diventa più connesso in nome di UNITE With Tomorrowland.

UNITE With Tomorrowland è molto più di un evento in diretta streaming, grazie ad una serie di elementi quali uno stage che va oltre ogni immaginazione, allestimenti incantevoli ed effetti speciali che permettono di vivere emozioni uniche.Da un punto di vista tecnico, il festival è un capolavoro assoluto: grazie alla connessione via satellite lo show sarà infatti sincronizzato in tutte le location coinvolte.

Durante i sette eventi si entrerà in un’altra dimensione, grazie a quanto accadrà sul MainStage di Tomorrowland e il coinvolgimento dei fan di Tomorrowland sparsi in tutto il mondo.

Da martedì 20 febbraio, sono aperte le pre-registrazioni per accedere alle prevendite Early Bird per l’evento al Parco di Monza, che saranno successivamente acquistabili dal 28 febbraio per 24 ore.

È possibile effettuare le pre-registrazioni per i biglietti di UNITE With Tomorrowland sul sito www.tomorrowland.com, dove sono indicate tutte le informazioni in merito ai sette eventi, incluse le date di vendita dei biglietti.

Chiunque si registra adesso sarà in pole position quando partirà la vendita vera e propria. L’ingresso a UNITE With Tomorrowland Italia è vietato ai minori di 18 anni.

Gli artisti che si esibiranno sul palco del Parco di Monza e quelli che verranno trasmessi in diretta streaming in tutti gli eventi UNITE, saranno svelati nelle prossime settimane.

Per l’Italia sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica, un fenomeno globale che connetterà i fan da ogni angolo del pianeta!