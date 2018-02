Santeria Social Club di Milano: The Hunna & Coasts

Arrivano in esclusiva e per la prima volta insieme in Italia, le band britanniche THE HUNNA e COASTS pronti a far assaporare al pubblico il gusto del vero indie-rock inglese! Sarà Santeria Social Club di Milano il 22 febbraio ad ospitarli!

Formatisi nel 2015, THE HUNNA è una band inglese composta da Ryan Potter, Dan Dorney, Jermaine Angin e Jack Metcalfe. Sono diventati molto richiesti nel 2016 grazie all’album di debutto “100”, numero che riprende il nome della band – nello slang “hunna” significa hundred.

Il disco è una raccolta di brani collezionati nell’anno precedente e fra i quali si ricordano l’esplosivo “Bangers” e l’incantevole “She’s casual”. Hanno avuto una rapida crescita tanto che “100” ha scalato le classifiche in 10 mesi dal debutto, ottenendo la #3 nella UK Indie Chart e la #13 della Official UK Album Chart.

COAST è una band britannica – composta da Chris Caines, Liam Willford, James Gamage David Goulbourn e Ben Street – formata nel 2012 ai tempi del college. Nello stesso anno pubblica il singolo “Stay”, ricevendo un grande supporto dalle radio e dai media inglesi.

Nel 2014 esce il singolo “Oceans” e il relativo video che raggiunge quasi le 2 milioni di visualizzazioni; nel dicembre dello stesso anno pubblicano “A Rush of Blood”, una dimostrazione che le canzoni d’amore non devono per forza essere delicate e goffe.

Ma il primo album esce nel 2016 con il titolo “Coasts” composto da brani indie-rock raggianti e spensierati, ne segue l’andamento anche il più recente album “This is Life, vol. 1” .

Direttamente dalla UK le due band sono pronte a scaldare il pubblico italiano il 22 febbraio!