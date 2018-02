Dopo il Sold Out di Roma ed il grande entusiasmo di Napoli , arriva a Milano, al

Teatro Ciak, La Divina Commedia Opera Musical , una nuova imperdibile produzione

tratta dalla più grande opera italiana e firmata dalle musiche del noto compositore

Marco Frisina , con la regia di Andrea Ortis , i testi di Ortis e Pagano e

l’inconfondibile voce narrante di Giancarlo Giannini .

Prodotta dalla MIC, Musical International Company e con l’importante patrocinio

della Società Dante Alighieri , dal suo debutto a ROMA La Divina Commedia Opera

Musical arriva a Milano al Teatro Ciak dall’8 all’11 Marzo e dopo sarà al Teatroteam

di Bari dal 16 al 18 Marzo. In previsione anche tappe estive nei più importanti teatri tra cui anche l’Arena diVerona.

Oltre alle rappresentazioni serali in programma molte matinée per le scuole per far

riscoprire agli studenti un Dante diverso, nuovo, moderno. Un Dante per tutti,

capace di parlare ed appassionare anche i più piccoli.

La MIC punta quindi a creare e regalare questo nuovo spazio libero dove i ragazzi e

tutti gli spettatori potranno fare non solo un’esperienza di vita indimenticabile, ma

crescere spiritualmente ripercorrendo i passi di Dante ed identificandosi in lui