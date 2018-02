Italo informa di aver subito soppressioni e ritardi nella giornata odierna 27 febbraio, causati da gravi problemi dell’infrastruttura di rete, così come accaduto ieri 26 febbraio.

Italo altresì comunica che sono state richieste dal gestore della rete soppressioni di servizi anche per la giornata di domani.

La società si scusa per il disservizio non dipendente dalla sua responsabilità dal quale risulta gravemente danneggiata e si è già attivata per i dovuti rimborsi.