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“Fuori dal Coro”, famiglia nel Bosco: l’intervista esclusiva al padre Nathan

Davide Falco
By Davide Falco
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MARIO GIORDANO_FUORI DAL CORO
MARIO GIORDANO_FUORI DAL CORO

Oggi nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Mario Giordano, l’intervista esclusiva a Nathan, il papà della famiglia del bosco, a sei mesi dall’inizio della vicenda.

A seguire, un’inchiesta sui problemi legati all’integrazione, attraverso un viaggio nell’Emilia Romagna, per provare a capire cosa ha spinto Salim El Koudri a commettere la strage di Modena.

Infine, si torna a parlare dei ladri di case, con la storia di Igor Marini, protagonista nel 2003 dello scandalo Affare Telekom Serbia.

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