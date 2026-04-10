“Un genio all’Opera, Luigi Illica una vita da Bohème”, di Giangiacomo Schiavi

Nuovo appuntamento con Storie d’Opera la Lirica raccontata nei libri, venerdì 10 aprile 2026 ore 17 nel Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara con il giornalista e scrittore Giangiacomo Schiavi, già vicedirettore del Corriere della Sera e a Ferrara in veste di biografo del librettista Luigi Illica, autore di numerosi libretti per Puccini, Catalani, Giordano, Mascagni e altri musicisti.

Schiavi è originario di Castell’Arquato di Piacenza, lo stesso borgo del poeta arquatese vissuto a cavallo fra Ottocento e Novecento, e presenterà il libro fresco di stampa “Un genio all’Opera, Luigi Illica una vita da Bohème” (Brioschi Editore) rispondendo alle domande di Athos Tromboni. Le letture saranno a cura di Ambretta Balboni e Elvira Tanzilli del Gruppo GAD di Lettura Espressiva. L’ingresso è libero.

Da abile narratore, Giangiacomo Schiavi racconta nel libro la stagione magica in cui l’opera lirica viene rinnovata dalla coppia di librettisti Illica e Giacosa e il destino del Teatro alla Scala si intreccia con quello di Milano.

Con lettere inedite sulla nascita dei capolavori pucciniani, con le rivelazioni sul duello alla sciabola fra Illica e Felice Cavallotti per un’amante contesa, e con un retroscena sul “Giornale vivente” invenzione avveniristica di Illica stesso, il libro diventa testimonianza di una vita spericolata del poeta arquatese, condotta a volte sull’orlo del precipizio, ma piena di speranza, passione e idealità.

Numerosi i libri pubblicati da Giangiacomo Schiavi, questi i titoli: Controvento (Rizzoli), Meno Male (Sperling & Kupfer), Il mistero della notte (La nave di Teseo), Scoop (Antiga Editore). Dirige la rivista “Città” e sul Corriere della Sera cura la rubrica di dialoghi “Noi cittadini”.

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