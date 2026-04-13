Prosegue nel mese di aprile l’attività culturale e filantropica della Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, realtà del Terzo Settore fondata nel maggio 2023 da Alberto Guglielmi Manzoni.

Attiva a Sanremo e operativa a livello nazionale, la Fondazione coniuga cultura e filantropia in un progetto unitario che promuove la riflessione e l’azione concreta nel segno del bene comune e dell’etica del “rispetto per la vita”, principio cardine dell’opera del medico, filantropo, teologo e musicista Albert Schweitzer (1875-1965), Premio Nobel per la Pace.

Dopo aver realizzato, tra dicembre 2023 e novembre 2025, 10 eventi musicali benefici tra Ponente ligure e Milano – raccogliendo circa 6.000 euro destinati ad AISLA Imperia, ALFaPP, Portami per Mano Onlus Milano e Progetto Itaca Milano OdV – la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS propone per questo mese due nuovi appuntamenti della rassegna Sguardi dentro e fuori di noi, tra approfondimento culturale e impegno solidale.

Il 16 aprile alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (in via Romana, 52) alle ore 16.30 si terrà l’evento culturale “Le Chiese cristiane e le sfide etiche: riflessioni sul fine vita” con il professore di religione Giovanni Perotto e il pastore valdese Jonathan Terino. Ingresso libero.

L’incontro si propone come un dibattito sobrio e pacato sul significato della vita e della morte, della sofferenza e della malattia, secondo la prospettiva cristiana e alla luce delle Sacre Scritture.

Dopo gli interventi dei relatori, sarà dato spazio alle domande e al confronto con i partecipanti.

Presenta e modera l’evento il presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni.

Il 23 aprile alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera (in via Romana, 52) alle ore 16.30 si terrà l’evento culturale “Un ricordo di Albert Schweitzer (1875-1965), premio Nobel per la Pace 1952” con il professore di lingua e letteratura italiana Lorenzo Vizzini e il fondatore della Fondazione L’Uomo e Il Pellicano ETS Alberto Guglielmi Manzoni. Ingresso libero.

Si rievocherà, attraverso immagini, fotografie e racconti, il percorso esistenziale, culturale e filantropico di una delle figure più significative del Novecento: Albert Schweitzer, pastore e teologo protestante, studioso di filosofia e di religioni orientali, organista e musicologo, medico-missionario in Africa, a Lambaréné, nel Gabon, fino al riconoscimento del Premio Nobel per la Pace.

Presenta e modera l’evento il presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni.

È possibile sostenere la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS attraverso la donazione del 5×1000.

Informazioni sul sito al link: https://www.uomoepellicano.it.

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