Consegnate le borse di studio per l’anno scolastico 2024-25

La Sala Convegni di Villa Burba ha accolto, giovedì 23 aprile, la consegna delle borse di studio ai ragazzi meritevoli relative all’anno scolastico 2024-2025: sono 34 le borse da 350 euro assegnate dal Comune di Rho a studenti delle scuole superiori, sono 50 quelle da 200 euro assegnate a studenti delle secondarie di primo grado presenti in città.

Alla consegna erano presenti 20 studenti delle superiori con i loro genitori, a quella delle “medie” 36 ragazzi e ragazze, accompagnati da mamme, papà e nonni entusiasti per uno dei loro primi successi. A coordinare il progetto l’Ufficio Scuola del Comune, che ha già fatto pervenire le quote alle famiglie e predisposto gli attestati.

“E’ bello premiare chi insegue i propri sogni con l’impegno di tutti i giorni – ha detto l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi – Ringrazio gli insegnanti che seguono gli studenti, ma anche le famiglie, perché sappiamo quanti sacrifici comporti accompagnare i figli nello studio. Ringrazio Sonia e Simona dell’Ufficio Scuola per tutto il lavoro svolto. Voi giovani con le vostre speranze e il vostro impegno civico siete un segno prezioso per tutti, una iniezione di speranza ”.

“Ringrazio l’Ufficio Scuola, uno degli uffici comunali che ogni giorno fanno funzionare i tanti servizi al cittadino – ha aggiunto il Sindaco Andrea Orlandi – Oggi i protagonisti siete voi ragazzi, con i vostri talenti e le vostre sensibilità. A questo risultato non vi hanno portato soltanto i buoni voti, ma un percorso di vita, la capacità di affrontare ostacoli o scoraggiamento con la voglia di rimettersi in moto. E questo è legato a una intera comunità educante che vi accompagna costantemente. E’ bello pensare che i talenti che ciascuno di voi possiede vengano messi a disposizione della comunità ed è bello celebrarlo in modo comunitario, perché tutti i momenti importanti della vita vengono condivisi in luoghi aperti alla comunità, per condividere la propria gioia anche con chi non conosci.

Voi oggi avete davanti molte più opportunità rispetto alla mia generazione, ma vivete in un contesto globale più difficile. Vi consegniamo un mondo complesso ma siamo certi che voi sarete meglio di noi, che batterete la nostra generazione e renderete il mondo migliore mettendo in campo impegno, lavoro e fatica, sapendo che nulla ci viene regalato. Si avanza un passo alla volta, ma nulla è irrealizzabile: per realizzare i propri sogni bisogna sudare”. Il Sindaco ha citato infine il saggista uruguaiano Eduardo Galeano, quando diceva: “L’utopia è là nell’orizzonte.

Mi avvicino di due passi e lei si distanzia di due passi. Cammino 10 passi e l’orizzonte corre 10 passi. Per tanto che cammini non la raggiungerò mai. A che serve l’utopia? Serve per questo: perché io non smetta mai di camminare”. Il Sindaco ha così concluso: “Camminate, dunque, e cercate di farlo aiutando chi vi sta accanto!”.

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