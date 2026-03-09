12.1 C
Teatro San Paolo di Rivoli: “Se ci sarà domani”, venerdì 13 e sabato14 marzo

Va in scena al teatro San Paolo di Rivoli (To) “Se ci sarà domani”, commedia brillante che affronta con ironia e sensibilità il tema del reintegro sociale.

Lo spettacolo racconta il ritorno a casa di Mario dopo un lungo ricovero in una clinica psichiatrica, un rientro che si trasforma presto in un vortice di sorprese: una moglie con un nuovo compagno, una figlia che non lo ha mai conosciuto e una suocera invadente quanto sorda.

Attraverso gag travolgenti ed equivoci esilaranti, la narrazione si snoda tra momenti di puro divertimento e spunti di riflessione profonda, mettendo a nudo le difficoltà e le speranze di chi prova a riprendersi il proprio posto nel mondo.

L’opera è dedicata alla memoria di Filippo Valastro, rendendo l’appuntamento non solo un momento di intrattenimento, ma un omaggio sentito e imperdibile. Tra i protagonisti sul palco segnaliamo Carletta Talucci, Monica Falconi e Fabrizio Pallotta, la regia è affidata a Luca Franco.

Maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere al numero 3472211204, si comincia a ridere intorno alle 21.00.

