L’Idroscalo di Milano, sabato 11 aprile 2026 a partire dalle ore 10 e per tutta la giornata, si prepara ancora una volta ad accogliere la Riding Season, la grande festa che segna l’inizio della stagione motociclistica e richiama nel parco milanese migliaia di appassionati delle due ruote.

Per un giorno l’Idroscalo si trasformerà in una spettacolare mostra di moto a cielo aperto: migliaia di Harley-Davidson scintillanti, chopper super personalizzati e moto di ogni genere arriveranno da tutta Italia, creando un colpo d’occhio unico per appassionati e curiosi.

Passeggiare tra i viali del parco diventerà un vero e proprio viaggio nel mondo del custom, tra moto elaborate in ogni dettaglio, esemplari unici e creazioni nate dalla passione e dalla creatività dei proprietari.

Ogni chopper racconta una storia diversa: verniciature spettacolari, forcelle lunghissime in perfetto stile Easy Rider, dettagli artigianali e soluzioni tecniche originali.

Per il pubblico sarà un’esperienza divertente e sorprendente girare tra centinaia di moto tutte differenti, lasciandosi stupire dalla fantasia e dalla personalità che ogni motociclista ha saputo imprimere al proprio mezzo.

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