11.3 C
Milano
martedì, Marzo 31, 2026
HomeEVENTI
EVENTI

Riding Season: l’apertura della stagione motociclistica all’ Idroscalo Milano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
72
fotodiGIovanniDaniotti
fotodiGIovanniDaniotti_

L’Idroscalo di Milano, sabato 11 aprile 2026 a partire dalle ore 10 e per tutta la giornata, si prepara ancora una volta ad accogliere la Riding Season, la grande festa che segna l’inizio della stagione motociclistica e richiama nel parco milanese migliaia di appassionati delle due ruote.

riding season
riding season

Per un giorno l’Idroscalo si trasformerà in una spettacolare mostra di moto a cielo aperto: migliaia di Harley-Davidson scintillanti, chopper super personalizzati e moto di ogni genere arriveranno da tutta Italia, creando un colpo d’occhio unico per appassionati e curiosi.

Passeggiare tra i viali del parco diventerà un vero e proprio viaggio nel mondo del custom, tra moto elaborate in ogni dettaglio, esemplari unici e creazioni nate dalla passione e dalla creatività dei proprietari.

riding season
riding season

Ogni chopper racconta una storia diversa: verniciature spettacolari, forcelle lunghissime in perfetto stile Easy Rider, dettagli artigianali e soluzioni tecniche originali.

Per il pubblico sarà un’esperienza divertente e sorprendente girare tra centinaia di moto tutte differenti, lasciandosi stupire dalla fantasia e dalla personalità che ogni motociclista ha saputo imprimere al proprio mezzo.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Evolocumab riduce del 31% il rischio di un primo evento cardiaco
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy