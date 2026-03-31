Gli ABBA in veste sinfonica illuminano il Palazzo Mediceo

Il calendario del Mediceo Live Festival 2026 si arricchisce di un nuovo, straordinario appuntamento. Mercoledì 12 agosto, la suggestiva cornice del Palazzo Mediceo di Seravezza ospiterà ABBA Symphonic Show, una produzione di altissimo livello che celebra le intramontabili hit della leggendaria band svedese in una spettacolare veste sinfonica.

Nato dall’esperienza di ABBAdream, il primo spettacolo italiano dedicato alla band che da oltre 15 anni conquista i teatri di tutta Europa, questo show unisce l’energia e il sound inconfondibile del gruppo pop originale alla potenza di una grande orchestra sinfonica dal vivo.

Da Dancing Queen a Mamma Mia, passando per Gimme! Gimme! Gimme! e The Winner Takes It All, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio travolgente attraverso i più grandi successi di sempre. Molto più di un semplice spettacolo, ABBA Symphonic Show è un evento di grande impatto scenografico, arricchito dalla magia degli arrangiamenti orchestrali, pensato per far cantare ed emozionare intere generazioni.

Promozione Early Bird: biglietti scontati fino al 5 maggio

Per premiare i fan più affezionati, l’organizzazione ha previsto una speciale promozione Early Bird. Le vendite apriranno ufficialmente il 27 marzo e, fino al 5 maggio, sarà possibile acquistare i biglietti a un prezzo ridotto, assicurandosi i posti migliori per uno degli eventi più attesi dell’estate in Versilia.

Dettagli dell’evento:

Data: 12 agosto 2026

12 agosto 2026 Location: Palazzo Mediceo, Seravezza (LU)

Palazzo Mediceo, Seravezza (LU) Inizio spettacolo: ore 21:30

ore 21:30 Biglietti: Disponibili su Ticketone a partire dal 27 marzo.

Link diretto per l’acquisto

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia