Fenailp: nuova tutela e valorizzazione per le ceramiche vietresi

L’introduzione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali rappresenta un passaggio destinato a segnare profondamente il futuro di uno dei comparti più identitari dell’economia locale.

Tra le produzioni che potrebbero beneficiare maggiormente di questo nuovo strumento di tutela e valorizzazione figurano le ceramiche vietresi, simbolo della tradizione artistica e manifatturiera della Costiera Amalfitana e patrimonio riconosciuto ben oltre i confini regionali.

A sottolinearne l’importanza è Sergio Casola, presidente della Fenailp Artigiani della provincia di Salerno, che parla apertamente di una svolta per il settore. Secondo Casola, l’introduzione delle indicazioni geografiche per le produzioni artigianali costituisce un passaggio strategico in grado di rafforzare la competitività delle imprese e garantire una tutela concreta delle lavorazioni storiche. «Si tratta di un risultato atteso da anni dal mondo dell’artigianato perché finalmente viene riconosciuto il valore territoriale di produzioni che non sono soltanto beni economici, ma veri e propri elementi di identità culturale», spiega Casola.

Il presidente provinciale della Fenailp sottolinea come il legame tra prodotto e territorio rappresenti uno dei principali punti di forza del sistema artigiano italiano, soprattutto in realtà come quella salernitana, dove tradizione, creatività e manualità si fondono in produzioni di altissimo livello. «Le ceramiche vietresi sono uno degli esempi più significativi di come una tradizione artigianale possa diventare ambasciatrice di un territorio nel mondo. L’introduzione delle indicazioni geografiche potrà garantire una maggiore tutela contro imitazioni e contraffazioni, fenomeni che negli ultimi anni hanno messo in difficoltà molte botteghe storiche».

Il tema della difesa dell’autenticità delle produzioni è infatti centrale per il comparto. La diffusione sul mercato di prodotti che richiamano lo stile vietrese senza avere alcun legame con il territorio rappresenta una delle principali criticità per gli artigiani locali. In questo contesto, il nuovo sistema di certificazione potrà offrire uno strumento in più per distinguere il prodotto autentico da quello imitato.

«Non parliamo soltanto di tutela ma anche di una grande opportunità di promozione. Un marchio legato al territorio permette di rafforzare l’immagine delle nostre produzioni e di raccontare al consumatore la storia, la tradizione e il valore del lavoro artigiano», sottolinea ancora Casola. Secondo il presidente della Fenailp Artigiani di Salerno, l’introduzione delle indicazioni geografiche può diventare anche un volano per lo sviluppo economico e turistico delle aree dove queste produzioni nascono e si tramandano da generazioni. «Le ceramiche vietresi non sono soltanto un prodotto ma rappresentano un pezzo importante dell’identità culturale della nostra provincia. Valorizzarle significa sostenere le imprese, difendere i mestieri tradizionali e creare nuove opportunità per i giovani che vogliono avvicinarsi a questo settore».

Un altro aspetto fondamentale riguarda il ricambio generazionale, tema che negli ultimi anni è diventato centrale nel dibattito sul futuro dell’artigianato. Per Casola, strumenti di riconoscimento e tutela come le indicazioni geografiche possono contribuire a rendere più attrattivo il settore anche per le nuove generazioni. «Quando un prodotto viene riconosciuto e valorizzato aumenta anche l’interesse verso il mestiere che lo genera. Questo può favorire la nascita di nuove imprese e garantire continuità a tradizioni che altrimenti rischierebbero di andare perdute».

La Fenailp Artigiani guarda quindi con grande attenzione a questa nuova fase, ritenendo fondamentale accompagnare le imprese nel percorso di valorizzazione e promozione delle produzioni locali.

«Il nostro impegno sarà quello di sostenere gli artigiani affinché possano cogliere pienamente le opportunità offerte dalle indicazioni geografiche. È un passo importante per rafforzare il ruolo dell’artigianato nel sistema economico e per dare il giusto riconoscimento a chi ogni giorno mantiene vive tradizioni che rappresentano una ricchezza per tutto il territorio», conclude Casola.

In un contesto economico sempre più competitivo e globalizzato, strumenti capaci di proteggere l’autenticità delle produzioni e valorizzare il legame con il territorio diventano quindi fondamentali. Per le ceramiche vietresi e per l’intero comparto artigiano salernitano si apre una nuova prospettiva, nella quale tradizione e innovazione possono procedere insieme, rafforzando un patrimonio produttivo che continua a rappresentare uno dei pilastri

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