Adriano Galliani al Big Bang dello sport Csi Milano

Ieri mattina, presso l’Enjoy Sport Center di Cernusco sul Naviglio, in occasione del Big Bang dello Sport 2026 promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Milano Adriano Galliani ha incontrato oltre 250 dirigenti e allenatori delle società sportive di base.

“Vi assicuro che la gioia di vincere non cambia: che sia una partita del torneo dell’oratorio, una in Serie C o una in Champions League, l’emozione è la stessa. Lo so per esperienza diretta. – commenta Galliani all’incontro – Le società sportive sono, in fondo, come aziende che producono film: il dirigente e il presidente sono i produttori, l’allenatore è il regista e i calciatori sono gli attori. Il prodotto finale sono le partite di calcio: il dirigente deve essere capace di costruirle e valorizzarle al meglio. Un buon dirigente sa essere un tutt’uno con allenatori e ragazzi, agendo come un vero capo d’azienda. E, soprattutto, deve avere grande cura degli allenatori”.

L’ex amministratore delegato di Milan e Monza ha inoltre posto l’accento sui valori dello sport: “È quasi impossibile diventare e restare a lungo un grande giocatore senza basi solide: per arrivare ad alti livelli è fondamentale costruire un solido sistema di valori”.

Lo storico dirigente del calcio italiano ha portato la sua testimonianza, d’esempio e ispirazione per la platea, ed è stato nominato dal Comitato ambasciatore dello sport in oratorio, con il conferimento del Discobolo al merito del CSI, il più alto attestato di stima riservato a tutti coloro che nel corso degli anni hanno riconosciuto e sostenuto lo sport in oratorio e i suoi valori.

“Valori che, nel concreto, sono portati avanti quotidianamente dalle nostre società sportive, “ricchezza e speranza” per la società di oggi – ha sottolineato il Presidente del CSI Milano, Massimo Achini. La responsabilità che abbiamo e che sentiamo non è semplicemente quella di fare bene lo sport. È quella di incidere in termini educativi nella società e nelle comunità di oggi. E per farlo nessuno deve camminare da solo”.

L’appuntamento annuale del Big Bang dello Sport nasce proprio con l’intento di chiamare a raccolta il “popolo dello sport in oratorio”, confermandosi uno dei momenti più significativi di incontro e confronto per lo sport di base sul territorio: un grande laboratorio di idee in cui le società sportive hanno la possibilità di condividere esperienze e proposte, fatiche e speranze riguardanti i temi centrali della loro attività quotidiana -dal ruolo degli allenatori alla gestione dei genitori, dallo sport inclusivo alla formazione dei dirigenti -con la voglia e la prospettiva di costruire e generare futuro

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