Il Santo Bevitore 10 – 22 marzo al teatro Out Off di Milano

Da martedì 10 a domenica 22 marzo va in scena in prima nazionale al Teatro Out Off Il Santo Bevitore, ispirato a La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth, un progetto della compagnia Officina Teatrale Mirandola prodotto dall’Out Off. Lo spettacolo, con la regia di Tommaso Di Pietro, ambienta la leggenda di Andreas nel mondo contemporaneo, tra i senzatetto che vivono nei sotterranei della città.

In una stazione dismessa della metropolitana di Milano vive un gruppo di giovani clochard,

emarginati da tutto quello che accade sopra le loro teste. La loro quotidianità viene turbata

dall’arrivo di una ragazza in difficoltà: una sconosciuta che non conosce la storia di Andreas. In questo spazio sospeso, celato e senza tempo, prende così forma il racconto della leggenda di Andreas, che riceve in dono duecento euro da un misterioso benefattore.

Da questo momento ha inizio una parabola fragile e miracolosa, nella quale la vicenda di Andreas si fa racconto collettivo, rito condiviso che un gruppo di senzatetto continua a ripetere per darsi un senso, quasi fosse un respiro di consolazione. In scena gli attori si alternano nel racconto, variano la leggenda e la attraversano come accade alle storie che continuano a essere tramandate. Tra gli attori un musicista, figura che osserva in disparte e accompagna dal vivo la narrazione trasformandola in un controcanto sonoro.

Al centro della drammaturgia musicale ritorna El me gatt, celebre canzone della tradizione milanese, presenza popolare e malinconica che lega la leggenda di Andreas alla nostra città e alla sua memoria.

Note di regia

Il racconto di Joseph Roth è poesia allo stato puro. Portarlo in scena significa per me evitare ogni forzatura. Non ho scelto una semplice lettura, né una drammatizzazione tradizionale: la scena non traduce il testo in azione realistica, ma ne conserva la voce e il ritmo. La scelta registica è quella di restituirne la natura orale, ponendo l’accento proprio sulla parola leggenda, che attraversa tutta la vicenda. Il testo diventa così un canovaccio: Andreas è esistito davvero e la sua storia continua a risuonare. In scena non c’è Andreas, ma un gruppo di giovani senza tempo né luogo, riunito per tenere vivo un racconto: la storia di Andreas, quello che, tra loro, un giorno ce l’ha fatta.

Tommaso Di Pietro

Proseguendo una volontà connaturata fin dal principio della propria storia, il Teatro Out Off, con questo spettacolo, dà spazio a una realtà di giovani attori, riconoscendo nel sostegno ai nuovi artisti un investimento fondamentale per il loro percorso di crescita professionale.

Officina Teatrale Mirandola è una giovane compagnia milanese nata nel 2020 (originariamente come Casa Teatro Mirandola) dall’unione di un gruppo di attori desiderosi di costruire un percorso scenico condiviso. Dopo anni di lavoro indipendente e produzioni originali come Il Naso di Gogol’ e La condanna di Lucullo di Brecht, presentati in diverse città italiane, l’ingresso nel cartellone del Teatro Out Off segna una tappa fondamentale di maturazione artistica e professionale per questa realtà emergente. Il gruppo, oggi composto da dodici membri stabili, si distingue per una ricerca fondata sul lavoro d’ensemble e su un teatro che prende ispirazione dal grottesco, dalla commedia

dell’arte mediati attraverso la ricerca del terzo teatro.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Il Santo Bevitore da Joseph Roth: dal 10 al 22 marzo Teatro OUT OFF via Mac Mahon 16, Milano Durata: 80 minuti

Orari spettacoli: martedì e giovedì ore 20:30 | mercoledì, venerdì e sabato ore 19:30 | domenica ore 16:00

Biglietti in vendita su Vivaticket: intero: 20€ | under26: 14€ | over65: 10€

Spettacolo inserito nell’abbonamento Invito a Teatro teatrooutoff.it

Prenotazioni e informazioni: T. 0234532140 | M. biglietteriaoutoff@gmail.com

Ritiro biglietti negli uffici in via Principe Eugenio 22 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

Ritiro biglietti in botteghino via Mac Mahon 16 da martedì alla domenica un’ora prima dello

spettacolo.

