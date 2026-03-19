Bollate: prossimi appuntamenti in biblioteca

Ecco i prossimi appuntamenti in biblioteca:

Bibliofilo

Sabato 21 marzo, ore 16.30. Incontri di maglia ed uncinetto.

Si consiglia di portare il propri strumenti e filati.

Ingresso libero

Durata: 1,5 h

Biboll Book Club

Mercoledì 25 marzo, ore 20:30. Gruppo di lettura dei giovani adulti!

OPERA: Piranesi di Susanna Clarke

LA TRAMA. Piranesi vive nella Casa. Forse da sempre. Giorno dopo giorno ne esplora gli infiniti saloni, mentre nei suoi diari tiene traccia di tutte le meraviglie e i misteri che questo mondo labirintico custodisce. I corridoi abbandonati conducono in un vestibolo dopo l’altro, dove sono esposte migliaia di bellissime statue di marmo.

Imponenti scalinate in rovina portano invece ai piani dove è troppo rischioso addentrarsi: fitte coltri di nubi nascondono allo sguardo il livello superiore, mentre delle maree imprevedibili che risalgono da chissà quali abissi sommergono i saloni inferiori.

Ogni martedì e venerdì Piranesi si incontra con l’Altro per raccontargli le sue ultime scoperte. Quest’uomo enigmatico è l’unica persona con cui parla, perché i pochi che sono stati nella Casa prima di lui sono ora soltanto scheletri che si confondono tra il marmo.

Improvvisamente appaiono dei messaggi misteriosi: qualcuno è arrivato nella Casa e sta cercando di mettersi in contatto proprio con Piranesi. Di chi si tratta?

Ingresso libero.

Per informazioni

Biblioteca Comunale

0235005508

biblioteca.bollate@csbno.net

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