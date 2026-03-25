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Al TAM Teatro Arcimboldi Milano, Barbascura X: 2 aprile 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Foto-Barbascura-X
Foto-Barbascura-X

YouTuber, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore televisivo, Barbascura X, per il suo modo inusuale e sopra le righe di trattare gli argomenti scientifici, è stato definito il punk della divulgazione scientifica.

Oggi è in tour con un nuovo spettacolo, Sono qui per Caos, uno strano racconto tra scienza, evoluzione, ‘seghe mentali’ e l’assoluta casualità della vita.

Laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa.

È divenuto celebre sul web per la rubrica Scienza Brutta, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono raccontati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturali.

È inoltre autore di diversi libri, curatore della collana Il Satiro Scientifico per Mondadori, ha realizzato il podcast Storie Brutte Sulla Scienza per Audible, un documentario per Prime Video e presentato/partecipato a svariati programmi televisivi (come 72 Animali Pericolosi, Pechino Express e Micromostri).

www.teatroarcimboldi.it

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