Data zero di “Ping Pong – Il Talk”: 1° aprile all’STM Studio

Mercoledì 1° aprile alle ore 20:30, l’STM Studio, la sala speak-easy del TAM Teatro Arcimboldi Milano, ospiterà la data zero di PING PONG – Il Talk, il nuovo format originale ideato da Michele Wad Caporosso e prodotto da Show Bees.

Ogni serata sarà un vero e proprio match sportivo a colpi di “parole”: due gruppi che si confrontano portando avanti le loro opinioni mentre a far da giudice dell’incontro Michele Wad Caporosso (speaker, deejay, scrittore e giornalista che da anni si muove tra radio e tv parlando a più generazioni di pubblico) che non solo si accerterà che nessuno violi le regole di gioco ma sarà chiamato a tenere le fila di ogni set dando spazio a tutti i partecipanti.

Da una parte il pubblico (chiamato a partecipare attivamente lasciando in tasca il cellulare per godersi senza il filtro di uno schermo uno scambio di idee) e dall’altra il cast fisso di opinionisti (i ragazzi di Est Radio, la GenZ pronta a portare avanti le loro opinioni senza paura).

Insieme a loro ad ogni appuntamento ospiti diversi chiamati in qualità di esperti dell’argomento.

Vero disturbatore dell’incontro uno/una stand up comedian, diverso ad ogni appuntamento, pronto/a dare il via al match.

Argomento del primo incontro un tema attorno al quale artisti e pubblico si confrontano da tempo: L’artista deve educare il suo pubblico o è solo “un artista”?

www.teatroarcimboldi.it

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