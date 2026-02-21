14.1 C
Nuova Subaru per la Polizia Locale di Bollate: sicurezza ed efficienza in primo piano

Parco mezzi della Polizia locale, comincia il rinnovo. Arrivata nei giorni scorsi la prima auto nuova; la Subaru di ultima generazione che sarà in dotazione al Corpo di Polizia Locale e che fa parte del percorso di modernizzazione del servizio di vigilanza finalizzato a garantire maggiore sicurezza ed efficienza sul territorio.

Il nuovo veicolo, già utilizzato da diverse forze di polizia locali in Italia, unisce robustezza, tecnologia avanzata e consumi contenuti. La trazione integrale e i sistemi di sicurezza di ultima generazione consentono agli agenti di operare in modo più efficace sia in ambito urbano sia nelle zone periferiche, riducendo i tempi di intervento e migliorando la capacità di risposta in situazioni di emergenza.

“L’acquisto di questa Subaru è un investimento strategico per elevare lo standard del nostro servizio di vigilanzacommenta l’Assessore alla Sicurezza Giovanni Ravelli. In attesa del rinnovo generale del parco auto, abbiamo voluto dotare la Polizia locale di un mezzo moderno e affidabile, che rispecchi l’impegno del Comune per la sicurezza dei cittadini. Un veicolo di questo tipo permette agli agenti di muoversi con maggiore rapidità e sicurezza, garantendo un presidio più efficace e continuo sul territorio”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di ammodernamento delle risorse comunali, che nei prossimi mesi prevede una valutazione complessiva dei mezzi esistenti e delle esigenze operative dei diversi servizi. Con questo nuovo mezzo, il Comune di Bollate conferma la propria attenzione a servizi pubblici efficienti, aggiornati

