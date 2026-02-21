Parco mezzi della Polizia locale, comincia il rinnovo. Arrivata nei giorni scorsi la prima auto nuova; la Subaru di ultima generazione che sarà in dotazione al Corpo di Polizia Locale e che fa parte del percorso di modernizzazione del servizio di vigilanza finalizzato a garantire maggiore sicurezza ed efficienza sul territorio.

Il nuovo veicolo, già utilizzato da diverse forze di polizia locali in Italia, unisce robustezza, tecnologia avanzata e consumi contenuti. La trazione integrale e i sistemi di sicurezza di ultima generazione consentono agli agenti di operare in modo più efficace sia in ambito urbano sia nelle zone periferiche, riducendo i tempi di intervento e migliorando la capacità di risposta in situazioni di emergenza.

“L’acquisto di questa Subaru è un investimento strategico per elevare lo standard del nostro servizio di vigilanza – commenta l’Assessore alla Sicurezza Giovanni Ravelli. In attesa del rinnovo generale del parco auto, abbiamo voluto dotare la Polizia locale di un mezzo moderno e affidabile, che rispecchi l’impegno del Comune per la sicurezza dei cittadini. Un veicolo di questo tipo permette agli agenti di muoversi con maggiore rapidità e sicurezza, garantendo un presidio più efficace e continuo sul territorio”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di ammodernamento delle risorse comunali, che nei prossimi mesi prevede una valutazione complessiva dei mezzi esistenti e delle esigenze operative dei diversi servizi. Con questo nuovo mezzo, il Comune di Bollate conferma la propria attenzione a servizi pubblici efficienti, aggiornati

