Lavori di manutenzione straordinaria nelle aree cani

Nuovi interventi in due aree cani di Rho

I cartelli di cantiere saranno disposti già oggi, lunedì 23 febbraio, ma i lavori partiranno giovedì 26, meteo permettendo. Sono opere previste all’interno dell’appalto “Lavori di manutenzione straordinaria aree cani e interventi vari di arredo urbano anno 2025”.

Via Togliatti

L’area cani di via Togliatti chiude definitivamente, verrà smantellata e il terreno rimarrà accessibile come parco pubblico. Dal 26 febbraio verrà demolita la recinzione e l’area non sarà più fruibile per far sgambare gli animali domestici. Poco lontano, sempre nella frazione di Mazzo, verrà realizzata ex novo una nuova area cani nell’area verde di via Nazario Sauro. I lavori richiederanno circa un mese di tempo.

Via Don Mazzolari

Nello stesso periodo, si procederà alla demolizione della recinzione dell’area sita in via Don Mazzolari, che sarà rinnovata e dotata di una nuova recinzione. In questo caso il divieto di utilizzo sarà in vigore fino al termine del cantiere.

«Si chiede ai cittadini proprietari di cani di prestare attenzione alle novità e di pazientare fino alla completa realizzazione del nuovo assetto, utilizzando nel frattempo altri spazi disponibili sul territorio cittadino. Ci scusiamo per i disagi», concludono dal Comune

