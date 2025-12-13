SLAP – Spazio Lambrate per le Arti Performative presenta ROOMS – il posto migliore per sparire, la mostra immersiva di luce e suono che ospita le opere degli artisti Angelo ed Eva Luna Thomann e Laura Maddalena Gerosa.

Dal 14 al 18 gennaio 2026 nelle sale di SLAP in Viale Delle Rimembranze di Lambrate, 16.

I biglietti saranno disponibili da martedì 16 dicembre su liveticket.it

SLAP inaugura il 2026 con ROOMS, un’esposizione immersiva che trasforma ogni sala in un’opera sensoriale tra luce, suono e arti visive.

Il pubblico sarà invitato a percorrere le stanze di SLAP per vivere e attraversare le quattro installazioni protagoniste della mostra. ROOMS occuperà tutte le sale di SLAP, conducendo i visitatori in un percorso in cui saranno invitati a entrare in connessione con lo spazio e a vivere un’esperienza narrativa, estetica e simbolica.

Durante l’esposizione le sale di SLAP si trasformano in questo modo da luoghi della performance a spazi che performano, dei luoghi attivi che interagiscono con le opere e con il pubblico e che lo invitano ad allontanarsi dalla realtà esterna per perdersi e ritrovarsi in una dimensione poetica.

Tutte le opere sono realizzate artigianalmente: una scelta estetica, ma anche etica e politica che rimette al centro il lavoro umano dietro alle installazioni create dai tre artisti.

Durante l’esposizione verranno presentate le tre opere concepite dai fratelli Angelo ed Eva Luna Thomann nel corso della loro residenza artistica da SLAP, e una nuova opera dell’artista visiva Laura Maddalena Gerosa.

La rassegna nasce dalla ricerca dei fratelli Thomann sulla luce come materia viva, che scava, costruisce e trasforma lo spazio in architettura e gioco percettivo.

L’opera di Gerosa aggiunge una dimensione archetipale, evocando linee, cerchi e forme universali che parlano all’inconscio collettivo e costruiscono spazi che trascendono la percezione ordinaria.

