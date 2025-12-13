6.2 C
sabato, Dicembre 13, 2025
Torna l’appuntamento con Francesca Fialdini “Da Noi… a Ruota Libera”

Alberto Angela è uno degli ospiti di Francesca Fialdini nel nuovo appuntamento con Da noi… a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 14 dicembre alle 17.20 su Rai 1.

Da poco tornato in libreria con “Cesare. La conquista dell’eternità”, un’opera dedicata alla storia di Giulio Cesare, Angela sarà protagonista su Rai 1, la sera di Natale, di una nuova puntata di “Stanotte a…” dedicata a Torino.

E poi, poche ore dopo la diretta della semifinale di “Ballando con le stelle”, sarà in studio Paolo Belli.

Infine, per lo spazio dedicato alla maratona Telethon, Francesca Fialdini incontrerà Valentina Giuffrè, che ha ricevuto la diagnosi della malattia di Wilson quando aveva solo cinque anni e che grazie a una diagnosi tempestiva e a terapie innovative ha potuto riscrivere il suo futuro, e l’attrice Serena Iansiti, testimonial Telethon.

