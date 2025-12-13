Rassegna “Musique Royale”: ultimi due appuntamenti dell’anno

Sono in programma il prossimo weekend, sabato 20 e domenica 21 dicembre, gli ultimi due appuntamenti dell’anno della rassegna Musique Royale, ciclo di eventi a misura di grandi e bambini organizzati nei meravigliosi spazi della Reggia di Monza dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova, con il contributo di Regione Lombardia e del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il supporto di Acinque e Banco Desio, il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e il patrocinio del Comune di Monza.

Luce d’inverno, protagonista l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano, è in agenda sabato 20 dicembre nel Teatro di Corte (ore 18.30, in-gresso 10/15 euro, prevendita su Quest’anno il Concerto di Natale, intitolatoprotagonista l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano, è in agendanel Teatro di Corte (ore 18.30, in-gresso 10/15 euro, prevendita su www.mailticket.it/evento/49915/luce-dinverno ) della Reggia di Monza.

Il giorno successivo, domenica 21 dicembre (ore 11,15e 16.30, ingresso 5/7 euro; prevendita su www.mailticket.it/evento/50243/cera-una-volta-natale), nell’ambito della seguitissima rassegna per l’infanzia Teatrino Piccino, ilTeatro di Corte ospiterà lo spettacolo C’era una volta Natale…, indicato per bambini a partire dai tre anni di età e portato in scena da Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce della Compagnia Equivochi.

