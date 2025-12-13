6.2 C
Milano
sabato, Dicembre 13, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Rassegna “Musique Royale”: ultimi due appuntamenti dell’anno

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
38
LOrchestra-Canova-al-Teatro-di-Corte-della-Reggia-di-Monza.
LOrchestra-Canova-al-Teatro-di-Corte-della-Reggia-di-Monza.
Sono in programma il prossimo weekend, sabato 20 e domenica 21 dicembre, gli ultimi due appuntamenti dell’anno della rassegna Musique Royale, ciclo di eventi a misura di grandi e bambini organizzati nei meravigliosi spazi della Reggia di Monza dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova, con il contributo di Regione Lombardia e del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il supporto di Acinque e Banco Desio, il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e il patrocinio del Comune di Monza.
Quest’anno il Concerto di Natale, intitolato Luce d’inverno, protagonista l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano, è in agenda sabato 20 dicembre nel Teatro di Corte (ore 18.30, in-gresso 10/15 euro, prevendita su www.mailticket.it/evento/49915/luce-dinverno) della Reggia di Monza.
Cera-una-volta-Natale
Cera-una-volta-Natale

Il giorno successivo, domenica 21 dicembre (ore 11,15e 16.30, ingresso 5/7 euro; prevendita su www.mailticket.it/evento/50243/cera-una-volta-natale), nell’ambito della seguitissima rassegna per l’infanzia Teatrino Piccino, ilTeatro di Corte ospiterà lo spettacolo C’era una volta Natale…, indicato per bambini a partire dai tre anni di età e portato in scena da Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce della Compagnia Equivochi.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
“Rooms”: la mostra allo Spazio Lambrate per le Arti Performative
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy