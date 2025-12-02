Rho, parchi, piantumazioni, giochi e aree cani

La giunta Orlandi ha approvato nei giorni scorsi alcune delibere che riguardano manutenzione di verde giochi e parchi, tutti interventi che verranno messi in atto nel 2026.

“Investiamo nella cura del territorio – spiega l’assessora all’Ambiente Valentina Giro – Abbiamo definito tre pacchetti di delibere che porteranno a migliorare l’assetto delle aree verdi pubbliche con spazi per le attività sportive, i giochi per i bambini, nuove alberature e aree cani. Una parte delle risorse è dedicata al contrasto ai vandalismi: dalle scritte sui giochi a piccole manutenzioni per rimediare ai danni causati da persone incivili. Sono tanti gli interventi previsti diffusi su tutti i quartieri della città: vogliamo offrire a tutti la possibilità di per poter trovare sotto casa parchi accoglienti e funzionali. Una parte delle risorse è dedicata agli alberi con nuove piantumazioni tra filari e parchi, oltre a impianti di irrigazione per facilitare l’attecchimento nei primi anni di vita”.

Con una spesa complessiva di 730.000 euro, si provvede al verde e alla manutenzione dei parchi pubblici. Le aree verdi pubbliche rappresentano non solo spazi di svago e socialità, ma anche strumenti di tutela ambientale, di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e di valorizzazione del paesaggio urbano. Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria per garantire sicurezza, funzionalità e fruibilità degli spazi, ma anche l’implementazione del patrimonio arboreo mediante la fornitura e la messa a dimora di nuove essenze, in parchi, giardini e lungo le aiuole stradali, con criteri di sostenibilità e compatibilità ambientale. L’obiettivo è quello di consolidare e ampliare un sistema di verde pubblico già consistente, rendendolo più fruibile e piacevole, al servizio della collettività.

Tra gli interventi previsti:

Aree gioco: demolizioni giochi vetusti, rimozione scritte e riparazioni atti vandalici, sostituzione pavimentazioni ammalorate, sistemazione reti campi da calcio.

Aree cani: nuove recinzioni per l’area cani di via Mazzolari e spostamento dell’area cani di Mazzo da via Togliatti a via Sauro vicino alla casa dell’acqua.

Arredi: acquisto nuove panchine e cestini.

Giardino dei giusti: miglioramento della fruizione dell’area, mediante un nuovo percorso pavimentato in continuità con quello esistente, fino all’ingresso del Cimitero su lato via Bersaglio. Inoltre verrà riqualificato il muro di cinta del Cimitero, lungo il tratto prospiciente al vialetto di nuova realizzazione.

Parco via Mattei: nell’area compresa tra via Pregnana, via Mattei, via Molino Prepositurale, Via Tacito e Via Virgilio, con una estensione di oltre 21.000 metri quadrati e con quasi 600 metri di vialetti in terra battuta, si prevede una razionalizzazione dei percorsi andando a eliminare porzioni di cordoli e ripristinando le superfici inerbite. Si prevedono la stesura di pietrisco sulla parte dei vialetti da recuperare e piccoli interventi di manutenzione straordinaria atti a ripristinare la piena accessibilità del parco.

Parco via Mazzo / via Terrazzano: l’attuale area gioco, nel cerchio centrale, è composta da diverse strutture ludiche accessibili a bambini con disabilità. Gli spazi tra le pavimentazioni dei giochi sono in terra battuta e tendono a trasformarsi in zone di ristagno d’acqua e il parco è dotato solo in parte di vialetti in autobloccanti: al fine di migliorare la fruizione e l’eliminazione di buche e ristagni d’acqua, si prevede la stesura di pietrisco e la ripresa del manto erboso.

Vialetto pedonale tra le vie Moro ed Einaudi: è prevista la demolizione di una parte dei muriccioli lungo il percorso e la sostituzione degli stessi con nuove panchine metalliche. Sui muriccioli che verranno mantenuti si prevede la sostituzione integrale delle lastre in pietra con copertine piane prefabbricate in calcestruzzo. Saranno piantumati tre alberi nella grande aiuola a fianco dell’ingresso, oltre a 6 nuovi arbusti lungo il percorso a coronamento degli slarghi predisposti per le panchine.

Parco di via Togliatti: Il Comune di Rho ha presentato la propria candidatura al Progetto “SPORT DI TUTTI”, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, realizzata in collaborazione con Sport e salute Spa. Il Progetto ha l’obiettivo di realizzare nuove aree attrezzate per favorire l’attività ludico-motoria e sportiva: l’area individuata è quella “baby” dell’attuale parco, vicina all’ingresso principale su via Togliatti, di fronte al chiosco bar.

Nuove piantumazioni: verranno messi a dimora 250 nuovi alberi

