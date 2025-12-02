Bollate: incontro per prevenire truffe e raggiri

Prosegue la collaborazione tra Amministrazione comunale e Forze dell’Ordine per la sicurezza e la tutela delle persone più vulnerabili.

La prossima iniziativa congiunta sarà un incontro pubblico dedicato al tema delle truffe, in particolare quelle ai danni degli anziani, che si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 15.00, all’Oratorio di Cassina Nuova,

L’iniziativa – organizzata in collaborazione con i Carabinieri della Tenenza di Bollate e con il Comando della Polizia Locale – offrirà indicazioni pratiche su come riconoscere e prevenire i tentativi di raggiro, quali comportamenti adottare nelle situazioni a rischio e quali strumenti utilizzare per tutelarsi.

Interverranno l’Assessore alla Sicurezza Giovanni Ravelli con:

il Capitano della Tenenza dei Carabinieri di Bollate ,

, il Comandante della Polizia Locale di Bollate.

Un momento utile per tutta la cittadinanza, per rafforzare consapevolezza e prevenzione e contribuire, insieme, a una comunità più sicura.

Ingresso libero.

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia