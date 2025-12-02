Dargen D’Amico tra i big del 76° Festival di Sanremo

DARGEN D’AMICO parteciperà alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026.

L’artista torna sul palco dell’Ariston a due anni di distanza, portando con sé il suo carisma e il suo stile musicale unico. La sua sarà la terza partecipazione al Festival della Canzone Italiana, dopo quella nel 2022 con “Dove Si Balla”, diventata una vera e propria hit che ha raggiunto per ben 7 volte la certificazione Disco di Platino, e quella nel 2024 con “Onda Alta”, ad oggi Disco di Platino.

Oltre a dedicarsi instancabilmente alla musica, DARGEN D’AMICO quest’anno ha ideato e condotto il podcast “Tolomeo – Le impronte che lasciamo”, in cui dialoga con ospiti che, attraverso la loro attività e il loro esempio, hanno fatto della loro vita un punto di riferimento per gli altri.

Rapper, cantautore e produttore, DARGEN D’AMICO è tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea.

Negli anni ha dimostrato una spiccata e innata capacità di unire i sound e le influenze più eterogenee, da quelle derivanti dalla tradizione cantautorale italiana, a quelle provenienti dalla musica classica ed elettronica, fino a quelle di matrice più dichiaratamente pop. Una penna creativa, fuori dagli schemi, che si muove tra giochi di parole e figure retoriche, in grado di mettere a fuoco vere e proprie immagini che si imprimono nella mente dell’ascoltatore.

Nei suoi testi l’artista affronta spesso l’attualità e i problemi quotidiani sdrammatizzandoli e dando loro una chiave più “leggera”. Nel suo percorso undici album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip hop italiano: “Musica senza musicisti” (2006) e “Di vizi di forma virtù” (2008). Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2022 e nel 2024, portando rispettivamente “Dove Si Balla”, inclusa nell’album “Nei sogni nessuno è monogamo”, certificato Disco d’Oro, e “Onda Alta”, brano di punta dell’album “Ciao America”, che ha ottenuto la vittoria al Premio Amnesty International Italia nella sezione Big 2025 come miglior brano sui diritti umani. È stato inoltre giudice di “X Factor” per due anni consecutivi, nel 2022 e nel 2023.

Dargen D’Amico

