venerdì, Dicembre 19, 2025
DIETRO LA TV

“Quarto Grado”: i casi di Chiara Poggi e di Angelo Onorato

Nuzzi e Viero
Nuzzi e Viero

Stasera ultimo appuntamento dell’anno con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco, dopo l’incidente probatorio del tribunale di Pavia: ampio spazio sarà dato alle reazioni su quanto emerso in aula, dove a sorpresa è arrivato anche Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.

A seguire si tornerà a parlare del caso di Angelo Onorato, con le novità sulla misteriosa morte dell’imprenditore.

Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

