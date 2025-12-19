Amalfitano: “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è”

Amalfitano, dopo aver pubblicato l’album “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è”, prende il via l’indoor tour che toccherà alcune delle principali città italiane.

“Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è“, uscito il 24 ottobre, è un viaggio emozionale di 12 tracce che racchiudono una molteplicità di pensieri e visioni, che spaziano da argomenti legati alla sfera sentimentale ad altri che si soffermano sulla concezione, attuale o legata al futuro, di un mondo sempre meno intellegibile e prevedibile. L’amore viene reinterpretato e analizzato da angolazioni diverse, a tratti anche opposte, come se l’artista volesse tratteggiarne anche e soprattutto gli aspetti più difficili, quelli più complicati da far capire al mondo.

Amalfitano porterà sul palco i brani che compongono il suo nuovo progetto discografico in occasione di un indoor tour che toccherà alcune delle principali città italiane. Gli appuntamenti sono previsti per giovedì 18 dicembre al Monk di Roma, venerdì 9 gennaio al Duel Club di Napoli, sabato 10 gennaio all’Officina degli Esordi di Bari, venerdì 16 gennaio in Santeria Toscana 31 a Milano, sabato 17 gennaio allo Spazio 211 di Torino, venerdì 30 gennaio al Glue di Firenze, sabato 31 gennaio al Locomotiv Club di Bologna, giovedì 5 febbraio al Mood Social Club di Rende (CS), venerdì 6 febbraio a Taranto al Mercato Nuovo, venerdì 20 febbraio all’Astro Club di Fontanafredda (PN) e sabato 21 febbraio allo Spazio Marte di Cesena (FC).

