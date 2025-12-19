Furti e allacciamenti abusivi sulla rete elettrica pubblica

La fantasia di chi commette reati è sempre più attiva. Il Comune di Rho si trova alle prese con furti di cavi elettrici e allacciamenti abusivi alla rete elettrica pubblica. “Azioni inaccettabili”, come commenta l’assessore alla Pubblica illuminazione Emiliana Brognoli.

Il tratto di viale De Gasperi compreso tra il palo numero 37 (circa 100 metri prima di via Vigorelli) e via Grandi nella frazione di Mazzo è rimasta oggi al buio in quanto sono stati trafugati i cavi dell’illuminazione pubblica. La società HERA LUCE, gestore del servizio sul territorio, si è attivata per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Un altro problema riguarda via don Valentino Rigamonti, nel tratto compreso dal ponte sul fiume Olona a via Olona e nel tratto terminale di via Olona verso via Rigamonti. I pali della luce sono stati scollegati dal sistema di illuminazione pubblica per motivi di sicurezza esterni agli impianti, essendosi verificati ripetuti allacci abusivi da parte di ignoti anche dopo diverse e molteplici rimozioni degli allacci stessi. La situazione era peggiorata negli ultimi giorni, a causa della presenza di cavi non protetti che attraversavano anche la sede stradale.

D’intesa con Ufficio Strade e Polizia Locale, considerati i possibili pericoli per la cittadinanza, si è valutato di scollegare temporaneamente le parti di impianto interessate più vicine agli utilizzatori abusivi.

Questo il commento dell’assessore Brognoli: “A causa di comportamenti scorretti, i cittadini rhodensi risultano penalizzati e questo è inaccettabile. Si sta lavorando su più fronti per arginare simili eventi, con la collaborazione di Polizia Locale e forze dell’ordine. Per viale De Gasperi la corrente verrà ripristinata quanto prima, per via Rigamonti si cerca la migliore soluzione possibile”.

