Missione in Salavador per otto medici specialisti

Il Governo italiano, attraverso l’Ambasciata d’ Italia in El Salvador e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), continua a sostenere il rafforzamento della salute materno-infantile in El Salvador grazie al progetto “Nascere con Affetto”, un’iniziativa di cooperazione del valore di 3,5 milioni di euro.

Nell’ambito dell’iniziativa, otto medici specialisti dell’Università di Pavia e dell’Ospedale San Matteo di Pavia hanno svolto recentemente una missione tecnica in El Salvador, per contribuire al consolidamento del sistema sanitario nazionale nel settore materno-infantile.

La missione, realizzata dal 17 al 29 novembre, si è articolata in un intenso programma di attività formative e di accompagnamento tecnico, finalizzato a promuovere lo scambio di competenze e a rafforzare le capacità del personale sanitario salvadoregno.

Durante le due settimane di lavoro, il professor Gian Battista Parigi, chirurgo pediatrico, e il dottor Stefano Ghirardello, direttore del reparto di Neonatologia dell’Ospedale San Matteo, hanno visitato le principali Unità di Terapia Intensiva Neonatale del Paese. Le osservazioni hanno permesso di identificare aspetti cruciali per migliorare la qualità dell’assistenza, condividendo al contempo buone pratiche e approcci clinici d’eccellenza per la cura dei neonati.

Parallelamente, il dottor Luca Lungarotti, specialista in radiologia ed ecografia, e il dottor Alessandro Raffaele, chirurgo pediatrico, hanno condotto undici giornate di formazione, rivolte a 135 professionisti della salute salvadoregni.

Nel corso della missione, gli specialisti italiani hanno affiancato il personale locale con attività di formazione “on the job”, supportando la gestione di casi clinici complessi. In particolare, il dottor Luigi Avolio, urologo pediatrico, e la dottoressa Giovanna Riccipetitoni, chirurga pediatrica, hanno partecipato ad interventi chirurgici complessi, contribuendo in modo concreto alla formazione avanzata dei colleghi salvadoregni.

Una componente fondamentale del progetto “Nascere con Affetto” riguarda il rafforzamento delle competenze mediche nel settore della genetica. In questo ambito, la dottoressa Elena Rossi e il dottor Fabio Sirchia stanno collaborando da quasi un anno con il personale sanitario salvadoregno, con l’obiettivo di istituire un laboratorio di genetica e garantire una formazione avanzata al personale dell’Ospedale Bloom di San Salvador, centro di riferimento nazionale per la cura di neonati e bambini. Un contributo che arricchisce e potenzia il sistema sanitario nazionale.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia