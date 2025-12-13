Plastic Free Onlus premia le aziende virtuose

Nella prestigiosa cornice della Palazzina Appiani di Milano si è svolto il Plastic Free Meeting, l’evento di fine anno promosso da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare i risultati raggiunti e ringraziare le aziende che hanno contribuito in modo determinante alla crescita dell’associazione.

Durante l’incontro, presentato dalla conduttrice tv Federica Bertoni e arricchito dagli interventi del fondatore e presidente Luca De Gaetano e del direttore del Comitato Scientifico Ennio Tasciotti (Full Professor di Advanced Medical and Surgical Technologies all’Università San Raffaele di Roma e Director dell’Human Longevity Program dell’IRCCS San Raffaele – Roma), sono stati consegnati riconoscimenti speciali a sette realtà aziendali che si sono distinte per il loro impegno concreto nella tutela dell’ambiente: Accenture, Alstom, Deloitte, Gruppo Flutter SEA (Snaitech e SISAL), Servier Italia, Siram Veolia e Very Mobile.

“Abbiamo voluto ringraziare chi ha creduto in noi e ha scelto di affiancare il lavoro quotidiano dei nostri oltre mille referenti e centomila volontari in tutta Italia – ha dichiarato Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus –. Questo riconoscimento è un gesto simbolico, ma profondamente sentito, nei confronti di aziende che non si limitano a parlare di sostenibilità, ma la mettono in pratica con azioni concrete”.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Milano, è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio del 2025, presentare le prossime sfide dell’associazione e condividere un momento di scambio tra realtà che puntano al cambiamento positivo.

“Siamo convinti che la vera forza stia nelle alleanze – ha aggiunto De Gaetano –. Il cambiamento passa attraverso collaborazioni solide tra associazioni, aziende e istituzioni. Solo così possiamo costruire un futuro più pulito, più giusto, più sostenibile”.

Plastic Free ringrazia il Comune di Milano per aver concesso l’utilizzo di uno spazio tanto suggestivo e simbolico, che ha reso ancora più speciale questo momento di condivisione, riflessione e impegno per il futuro. Una targa di ringraziamento è stata consegnata anche ad Amsa, per il supporto alle iniziative sul territorio meneghino.

L’associazione, oggi presente in oltre 40 Paesi nel mondo, organizza settimanalmente su tutto il territorio italiano clean up, attività di sensibilizzazione nelle scuole e nelle aziende e iniziative in collaborazione con le Istituzioni. Sinora ha coinvolto oltre 260.000 volontari in 9.450 appuntamenti di pulizia ambientale che hanno permesso di rimuovere oltre 4,8 milioni di chili di plastica e rifiuti. A ciò si aggiungono 4.234 appuntamenti di sensibilizzazione nelle scuole coinvolgendo 340.920 studenti e 524 protocolli d’intesa firmati con le Amministrazioni locali: 122 premiate l’ultimo anno come “Comune Plastic Free”. Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia