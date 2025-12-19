10.4 C
Tina e Milo portano la magia olimpica a Malpensa

I due simpatici ermellini hanno conquistato passeggeri e operatori visitando l’aeroporto in vista dei prossimi giochi olimpici. Una volta giunti nell’area check-in, Tina e Milo hanno salutato con entusiasmo il coro della Free Gospel Band, che stava per iniziare il suo tradizionale concerto di Natale.

Le mascotte si sono fermate a ballare una canzone insieme ai cantori, regalando un momento di gioia e sorpresa ai passeggeri. Il concerto è poi proseguito per circa un’ora, diffondendo auguri e musica natalizia a chi partiva e a chi lavorava nello scalo.

Un evento che ha unito lo spirito olimpico e paralimpico con la magia del Natale, trasformando Malpensa in un luogo di festa e condivisione.

