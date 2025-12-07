10.1 C
Milano
domenica, Dicembre 7, 2025
"Fuori dal coro": fondi pubblici, sprechi e malagestione

Nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano tornerà sui tanti casi di bambini che, in Italia, sono sottratti ai genitori. Alle due “famiglie nel bosco”, si aggiunge una madre di Brescia che denuncia la separazione coatta dai suoi bambini, uno dei quali malato di cancro.

A seguire, un’intervista a Mario Roggero, il gioielliere – che nel 2021 uccise due ladri – la cui pena è stata ridotta in appello.

Infine, un’inchiesta sui numerosi sprechi nella gestione dei fondi pubblici. Da Torino, dove, nonostante le graduatorie stracolme, 1700 alloggi popolari risulterebbero sfitti; alla Regione Lazio, che avrebbe investito 75 milioni di euro in treni mai consegnati.

