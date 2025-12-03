Milano, inaugurato il mercatino di Natale in Duomo

È stato inaugurato oggi, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello e del presidente di Apeca Giacomo Errico, il tradizionale Mercatino di Natale in Duomo.

Con 78 baite in legno, sarà aperto tutti i giorni, fino al 6 gennaio, dalle ore 9 alle ore 21 per portare in città l’atmosfera del villaggio natalizio del Nord Europa.

Il mercatino, organizzato da ATI Promo.Ter Unione-Prisma con Apeca (l’Associazione ambulanti della Confcommercio milanese) e Confcommercio Milano, si snoda tra il primo tratto di corso Vittorio Emanuele II, lungo il perimetro della cattedrale (via ex Camposanto), e via Carlo Maria Martini.

Vi si possono trovare prodotti artigianali e idee regalo: presepi, addobbi, palle di Natale in vetro soffiato, giocattoli di legno, oggetti per la tavola delle feste, manufatti in legno, bigiotteria artigianale, prodotti per la cura della persona, cosmesi naturale, a base di lavanda della Provenza e molto altro.

Nell’alimentare, inoltre, il Mercatino annovera varie eccellenze regionali italiane, dai formaggi per i pranzi delle Feste ai prodotti d’élite come il caviale e il tartufo bianco. Molti i prodotti tipici: dal torrone, alla bottarga, agli affumicati e ad un’ampia scelta di dolci.

Allestiti anche il tradizionale presepe e, per i più piccoli, come ogni anno, la casetta di Babbo Natale. Non mancheranno, gli spettacoli di magia, i giocolieri, la musica degli zampognari e la presenza ufficiale delle mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, Tina e Milo. La casetta di Babbo Natale avrà inoltre, d’intesa con la Fondazione Milano Cortina, un led wall con proiezione video dell’attività preparatoria per i Giochi.

Il Mercatino di Natale in Duomo coniuga attrattività e shopping ad una forte tradizione di solidarietà. Anche quest’anno sono diversi i beneficiari di contributi: l’Istituto dei Tumori di Milano; l’Opera San Francesco per i Poveri (OSF); l’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma dei Carabinieri (ONAOMAC); l’Istituto Neurologico Carlo Besta – Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche; 15 parrocchie dei quartieri milanesi individuate da Caritas Ambrosiana (con la donazione di giochi per i bambini); la Veneranda Fabbrica del Duomo (fondi per il restauro e la conservazione del complesso monumentale). E, per la prima volta, la collaborazione con Fondazione Telethon per promuovere il progetto “Come a casa”: gli alloggi per ospitare le famiglie di pazienti in cura presso l’Istituto San Raffaele, spiegati dai volontari che saranno presenti per favorire la raccolta di fondi.

“Come ogni anno supportiamo e siamo orgogliosi di inaugurare una manifestazione che, oltre a rendere più attrattiva la nostra città nel periodo natalizio, contribuisce a far conoscere specialità da tutt’Italia, prodotti artigianali e antichi mestieri e a sostenere, attraverso le vendite, azioni di solidarietà a favore di tante realtà al servizio dei più fragili – dichiara l’assessora Alessia Cappello.

“Il Mercatino di Natale sotto il Duomo con i suoi colori e la sua vivacità – afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio – si è affermato nel tempo ed è ormai un simbolo consolidato per Milano di forte attrattività. Ma è anche sinonimo di grande attenzione al sociale, un patrimonio per la nostra città che dobbiamo preservare”.

“Il Mercatino di Natale in Duomo – rileva Giacomo Errico, presidente di Apeca (Associazione ambulanti Confcommercio Milano) – è sempre di più un punto di forza per Milano. È leader in Italia tra i mercatini natalizi e di questo siamo particolarmente orgogliosi, con una forte attrattività turistica e offre l’opportunità di trovare l’eccellenza nei prodotti tipici dell’artigianato e dell’alimentare. E altrettanto conferma anche quest’anno la sua grande vocazione alla solidarietà”.

