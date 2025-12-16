Dopo il debutto sul palco del Teatro Ariston nel 2023 con “Duemilaminuti”, Mara Sattei torna al Festival di Sanremo tra i protagonisti della 76ª edizione con il brano “Le cose che non sai di me” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), già disponibile in pre-save al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/le-cose-che-non-sai-di-me/.

L’artista, forte della sua grande trasversalità tra i generi, nonché della semplicità e della freschezza che la contraddistinguono, tornerà in gara alla kermesse musicale per eccellenza dopo la pubblicazione del suo ultimo singolo, “sopra di me” (Epic Records Italy/Sony Music Italy).

Il brano è un ulteriore tassello nella nuova fase del suo percorso artistico, iniziata con “giorni tristi”, un periodo in cui l’artista si concentra su temi intimi e personali, in cui il dolore e la fragilità non vengono raccontati come un punto di arrivo ma come passaggi necessari per la trasformazione, mantenendo sempre al centro l’urgenza espressiva e una narrazione essenziale e diretta.

Il ritorno di Mara Sattei alla 76ª edizione del Festival di Sanremo si inserisce in un momento di forte definizione del suo percorso artistico, confermandola come una delle cantautrici più riconoscibili e trasversali della scena musicale italiana contemporanea.

