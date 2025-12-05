La Musica dei Cieli 2025: La cantante Nada a Bollate

Immancabile evento natalizio, torna La Musica dei Cieli che dal 1996 promuove la conoscenza delle musiche della spiritualità portandole nelle chiese.

Protagonista di questa edizione, la cantante Nada con il concerto “Paesaggi dell’anima” in programma mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 21.00 nella suggestiva cornice della Chiesa di San Martino.

La Musica dei Cieli conferma così la sua vocazione: portare sul territorio concerti che attraversano culture, linguaggi e spiritualità diverse. La presenza di Nada rappresenta un momento di grande valore artistico e simbolico all’interno del programma.

“Accogliere Nada a Bollate all’interno de La Musica dei Cieli è per noi un dono prezioso – commenta l’Assessora a Cultura e Pace Lucia Albrizio. Con Paesaggi dell’anima, la sua voce e le sue parole diventano un viaggio dentro le nostre emozioni più profonde, un invito ad ascoltare il cuore e a lasciarsi attraversare dalla bellezza. Crediamo nella musica che unisce, che crea vicinanza, che fa sentire parte di una stessa comunità. È per questo che siamo profondamente felici di offrire al nostro pubblico un’esperienza così intensa, in un luogo dall’anima antica e vibrante come la Chiesa di San Martino. Una serata che resterà, ne sono certi, nel cuore della nostra città”.

PER SAPERNE DI PIU’

Un evento che unisce spiritualità, ricerca sonora e intensità interpretativa. Con “Paesaggi dell’anima”, Nada propone un percorso musicale intimo e profondo, in cui voce, parole e silenzi diventano strumenti per esplorare le emozioni più autentiche dell’essere umano. Un viaggio che intreccia tradizione, contemporaneità e sensibilità artistica, pensato per risuonare nello spazio sacro e nella mente degli ascoltatori.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: Ufficio Cultura 02.35005520 – cultura@comune.bollate.mi.it

