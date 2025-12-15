“Il fantasma del cimitero”: un’avventura teatrale. A Torino

Ma davvero ci sono i fantasmi al cimitero? A quanto pare, c’è chi giura di averne visti a bizzeffe: ombre furtive, risate cavernose e perfino canti sconosciuti che echeggiano tra le lapidi.

Ma il guardiano del camposanto, il celeberrimo Carmelino Dracul, che di notti ne ha vegliate più di quante ne possa contare, liquida tutto con una scrollata di spalle: “Sono solo frottole!”, dichiara, brandendo la lanterna come uno scaccia-pensieri.

Il tutto accadrà la sera di venerdì 19 dicembre allo spazio teatrale Q77 di corso Brescia a Torino, intorno alle 21.30. Eppure, qualcosa di strano accade. Chi, allora, si aggira davvero tra i vialetti pietrosi? Chi accende quei misteriosi lampi che illuminano il buio?

Chi ride, quando nessuno dovrebbe ridere? È su questo nuovo, esilarante enigma che farà luce – si fa per dire – il protagonista delle nostre storie più amate: il Commissario Pautasso, maestro dell’indagine, del buon senso e della pazienza… messa ogni volta a durissima prova! Dylan Dog al suo confronto è un… “dilettante”. Con il suo ineguagliabile fiuto (e una scorta di pastiglie per l’ulcera), Pautasso si troverà ad affrontare il caso più spettrale della sua carriera.

Una serata tra comicità e mistero, dove ogni spettatore sarà chiamato non solo a ridere, ma anche a indagare!

Chi è il vero colpevole? Uno spiritello burlone? Un burlone… in carne e ossa? O forse lo stesso Carmelino Dracul, che nega troppo per essere innocente? Al termine della rappresentazione, tutti i presenti avranno l’occasione di scoprire il colpevole e partecipare al grande gioco finale: chi indovinerà, potrà vincere premi e “sorprese irripetibili”.

Un evento da non perdere, per chi ama il teatro comico, l’enigma e le risate a crepapelle. Un’esperienza coinvolgente, spassosa e un po’… “soprannaturale”, da gustare in compagnia. Ogni volta che il sipario si alza, il commissario è pronto a indagare…ridendo.

L’appuntamento è dunque per venerdì 19 dicembre allo spazio teatrale Q77. I biglietti di ingresso costano 16.00 euro, 13 over 70 e le prenotazioni possono essere fatte al numero 3758090195, oppure direttamente sul sito on line del teatro.

Altre informazioni all’indirizzo mail info@qsettantasette.com. Le prime risate sono intorno alle 21.30.

