ENRICO BRIGNANO, uno dei comici e attori più amati dal pubblico italiano, è pronto a salire sul palco del Palexpo Fevi di Locarno il prossimo 21 marzo 2026 con “BELLO DI MAMMA”, il suo one man show che mescola comicità travolgente, satira, osservazione della realtà e momenti di autentica emozione.

Lo show, organizzato da MyNina Spettacoli in collaborazione con Shining Production e prodotto da Vivo Concerti, ha debuttato nell’estate 2025 in diverse location italiane ed è un ritorno alla comicità pura dopo il successo di “I 7 RE DI ROMA”.

In “Bello di Mamma” Brignano si confronta con la complessità di un’epoca in bilico tra progresso e smarrimento e accompagna il pubblico in un racconto ironico e coinvolgente che parte dalla famiglia, dagli affetti e dall’educazione ricevuta, per allargarsi ai cambiamenti della società contemporanea.

Al centro dello spettacolo c’è la figura materna, simbolo di amore, protezione e senso di appartenenza, ma anche le contraddizioni del nostro tempo, viste con lo sguardo lucido e la comicità empatica che da sempre contraddistinguono l’artista romano.

Tra monologhi irresistibili, riflessioni pungenti e grande interazione con il pubblico, Brignano porta in scena un one man show che fa ridere e pensare, confermando la sua capacità unica di trasformare la quotidianità in spettacolo e di creare un legame diretto e sincero con la platea.

I biglietti per lo spettacolo di Enrico Brignano a Locarno sono disponibili su TicketOne, ticketcorner e biglietteria.ch da oggi sabato 13 dicembre e nei punti vendita autorizzati da giovedì 18 dicembre dalle ore 11:00.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia