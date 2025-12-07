Acceso l’albero dei giochi Olimpici e Paralimpici in Duomo

È stato acceso ieri pomeriggio in piazza Duomo il grande albero di Natale alto 29 metri, che per il terzo e ultimo anno è dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.

L’imponente albero è cresciuto nel letto di un ruscello a Dimaro Folgarida, in provincia di Trento. Da oggi e per tutte le feste svetterà ai piedi della cattedrale, illuminando la piazza con oltre 100.000 microled ed eleganti sfere bianche perlate, arricchite dagli emblemi Olimpici e Paralimpici e dalle cinque “vibes” olimpiche, le vibrazioni grafiche che contraddistinguono il look dei Giochi Milano Cortina 2026. Sulla cima torna a splendere un grande fiocco di neve luminoso.

Anche quest’anno, l’Albero dei Giochi conferma un impegno concreto verso la sostenibilità e un’attenzione particolare al ciclo di vita dei materiali. La base dell’installazione, infatti, viene riutilizzata per il settimo anno, il puntale per il terzo. Al termine delle festività, inoltre, il Consorzio Nazionale Sistema Arredo garantirà il riciclo della pianta, producendo assi e tavole di legno che saranno donate al laboratorio di falegnameria sociale della Casa Circondariale di Monza, affinché possa essere trasformato in nuovi manufatti.

Alla cerimonia di accensione sono intervenuti l’assessora allo Sport e Turismo del Comune di Milano, Martina Riva; il vicepresidente di Regione Lombardia, Marco Alparone; il Chief Revenue Officer di Fondazione Milano Cortina 2026, Nevio Devidè; l’amministratore delegato di TCL Europe, Carlos Li. Per rappresentare gli atleti erano presenti la campionessa paralimpica Martina Caironi e il campione olimpico Enrico Fabris.

Attorno all’Albero dei Giochi, sorge il Villaggio di Natale dedicato ai valori Olimpici e Paralimpici organizzato da TCL, azienda leader nel settore della tecnologia e Worldwide Olympic Partner: un luogo immersivo e interattivo in cui i visitatori possono compiere un viaggio simbolico nei cinque continenti, che ricordano l’emblema Olimpico, attraverso installazioni tematiche e attività esperienziali che celebrano il potere dello sport di poter unire le persone nella pace, nell’inclusione e nel rispetto reciproco. L’energia utilizzata per alimentare le istallazioni del villaggio proviene al 100% da fonti rinnovabili.

Oltre all’albero dei Giochi di piazza Duomo, sono tantissimi i luoghi del Natale in città, tra alberi e luminarie diffusi tra i quartieri grazie al supporto degli sponsor che hanno partecipato al bando del “Natale degli Alberi”, promosso dal Comune. In totale sono 19 gli alberi che illumineranno queste feste e 32 le strade illuminate dalle luminarie di 15 sponsor.

