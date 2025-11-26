6.9 C
Teatro Arcimboldi – Lo Schiaccianoci – 6 e 7 dicembre 2025

Schiaccianoci_AUB
Schiaccianoci_AUB

A grande richiesta si rinnova l’appuntamento degli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto al TAM Teatro Arcimboldi Milano con tre repliche de Lo Schiaccianoci, il balletto classico del periodo Natalizio riproposto nella versione tradizionale secondo la tecnica e i principi con i quali vengono formati gli studenti dell’ormai conosciuta accademia meneghina.

Schiaccianoci_AUB
Schiaccianoci_AUB

Anche quest’anno, lo spettacolo sarà accompagnato dall’ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA (OFI) diretta da Marco Dallara.

Come di consueto, questa sarà l’occasione per il pubblico milanese di vedere danzare, come solisti insieme agli allievi, due étoile di fama internazionale e di grande talento come i primi ballerini del Balletto Nazionale Ungherese Maria Yakovleva e Loui Scrivener dal Teatro dell’Opera di Budapest.

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Sabato 6 dicembre 2025, ore 17.00 e ore 21.00

Domenica 7 dicembre 2025, ore 16.00

www.teatroarcimboldi.it

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

