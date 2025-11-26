6.9 C
CULTURA

Giorgia Fumo: Out Of Office – nuovo tour teatrale

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta
Giorgia-FumoLaila-Pozzo

Giorgia Fumo torna sul palco con “Out Of Office”, il suo nuovo e attesissimo spettacolo comico.

Dopo il successo di Vita Bassa — che ha entusiasmato il pubblico in Italia e in questi giorni all’estero con repliche ad Amsterdam, Londra, Parigi e Bruxelles — Giorgia è pronta per   il nuovo tour.

Con il suo stile inconfondibile, intelligente e pungente, Giorgia Fumo si conferma una delle voci più originali della stand-up comedy italiana.

Prossime date del tour

28/11/25           Modena – Teatro Michelangelo

5-7/12/25          Milano – Teatro Manzoni

15/1/26             Bologna – Teatro Celebrazioni

16/1/26             Parma – Auditorium Paganini

23/1/25             Savignano sul Rubicone (FC)-Teatro Moderno

24/1/26             Perugia – Auditorium San Francesco al Prato

11/2/26              Napoli – Teatro Troisi

16/2/25               Bari Teatro Kismet

19/2/26             Torino – Teatro Colosseo

In “Out Of Office”, Giorgia Fumo ci guida in un viaggio attraverso le sfide e le assurdità della vita da ufficio, analizzando come il mondo del lavoro sia radicalmente mutato negli ultimi quindici anni.

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

