Sodexo Italia conquista due premi alla terza edizione del Premio Inspiring Company di Fondazione Libellula.

Il primo posto nella categoria “Intersezionalità, inclusione consapevole e cultura della cura” con il progetto “Donne Vulnerabili” in collaborazione con ASC Consorzio Desio Brianza (Co.De.Bri.)

Secondo posto “Empowerment economico e indipendenza finanziaria” con il Progetto RinaSHEta, realizzato in partnership con Fondazione Libellula e con il sostegno di Sodexo e Stop Hunger Italia, per promuovere l’autonomia economica femminile attraverso strumenti di educazione finanziaria e percorsi di crescita professionale.

Il riconoscimento, conferito a poche settimane dalla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), premia l’impegno concreto dell’azienda nel trasformare l’inclusione da principio a pratica quotidiana attraverso percorsi strutturati di orientamento, formazione e inserimento lavorativo per donne in condizioni di fragilità.

IL PROGETTO VINCITORE : “DONNE VULNERABILI”

Il progetto “Donne Vulnerabili”, sviluppato in collaborazione con CoDeBri, si rivolge a donne provenienti dall’area di svantaggio come migranti, vittime di violenza, madri sole o disoccupate di lunga durata, offrendo loro percorsi personalizzati che combinano:

Orientamento professionale per identificare competenze e potenzialità

Formazione mirata alle reali esigenze del mercato del lavoro

Inserimento lavorativo con accompagnamento e tutoraggio

Supporto psico-sociale per costruire autonomia e autostima

Il premio è stato ritirato sul palco da Lucia Cariati, DE&I Lead di Sodexo Italia, insieme a Federica Ceccarelli in rappresentanza di CoDeBri.

Il premio Libellula “INSPIRING COMPANY”

Il Premio Inspiring Company, promosso da Fondazione Libellula, valorizza le aziende che affrontano in modo strutturale i temi della Diversity, Equity e Inclusion. Fondazione Libellula è un importante network di imprese impegnato nel contrasto alla violenza di genere.

La giuria di quest’anno, presieduta da Diana De Marchi, Consigliera del Comune di Milano con delega ai Diritti civili, Pari opportunità e Rapporti con le Università, e composta da voci autorevoli del panorama istituzionale, giornalistico e sociale, ha selezionato i progetti più innovativi e di impatto tra tutte le aziende del network.

Nel 2024, Fondazione Libellula ha inoltre formato oltre 300 Ambassador, figure di riferimento all’interno delle organizzazioni capaci di creare spazi di ascolto, orientamento e cura contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere.

