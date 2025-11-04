Sergio Bonelli Editore presenta: “Zagor. Acque Misteriose”

ACQUE MISTERIOSE, classico di ZAGOR firmato dal duo Guido Nolitta e Franco Donatelli, torna dal 14 novembre nell’imperdibile edizione in grande formato.

C’è una creatura mostruosa che vive nelle acque del Dark Canal. Gli indiani Omaha lo considerano uno spirito maligno e vogliono sacrificargli Zagor, Cico e i tre studiosi a cui i nostri fanno da guida. Ma quale terrificante orrore nascondono quelle acque maledette per chi osa avventurarvisi?

Il volume è completato dalle introduzioni “Roba da grandi” di Graziano Frediani e “L’ultima sfida agli Universal Monsters!” di Maurizio Colombo. La copertina è firmata da Gallieno Ferri.

