9.4 C
Milano
martedì, Novembre 4, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Sergio Bonelli Editore presenta: “Zagor. Acque Misteriose”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
57
cover
cover

ACQUE MISTERIOSE, classico di ZAGOR firmato dal duo Guido Nolitta e Franco Donatelli, torna dal 14 novembre nell’imperdibile edizione in grande formato.

C’è una creatura mostruosa che vive nelle acque del Dark Canal. Gli indiani Omaha lo considerano uno spirito maligno e vogliono sacrificargli Zagor, Cico e i tre studiosi a cui i nostri fanno da guida. Ma quale terrificante orrore nascondono quelle acque maledette per chi osa avventurarvisi?

Il volume è completato dalle introduzioni “Roba da grandi” di Graziano Frediani e “L’ultima sfida agli Universal Monsters!” di Maurizio Colombo. La copertina è firmata da Gallieno Ferri.

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/
https://www.facebook.com/ZagorSergioBonelliEditore/
https://shop.sergiobonelli.it/zagor/2025/10/10/libro/zagor-acque-misteriose-1026574/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
“Canzoni della Melevisione volume 1”: il nuovo album del compositore Ziopol
Articolo successivo
Piano dell’Offerta Formativa delle scuole secondarie di secondo grado
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy