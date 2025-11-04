Da venerdì 7 novembre è disponibile in digitale “CANZONI DELLA MELEVISIONE VOLUME 1” (RaiCom), il nuovo album di ZIOPOL, l’eclettico compositore e musicista che ha dato voce e suono a una delle trasmissioni più amate da intere generazioni di bambini: “La Melevisione”.

Il progetto discografico è stato anticipato dall’uscita del brano “LE MANI HAN CINQUE DITA” (https://ada.lnk.to/lemanihancinquedita) di cui è disponibile anche il videoclip (https://www.youtube.com/).

L’album è un viaggio musicale tra fiaba, poesia e gioco, in cui ciascun brano racconta il mondo con lo sguardo incantato dei più piccoli, arricchito dalla profondità e dall’ironia che caratterizza da sempre la musica del compositore.

Dalle dolci note di “Acqua, bell’acqua” — che scorre tra vitalità e stupore — alla freschezza di “Frutta magica”, passando per l’irresistibile ritmo di “Amico Dentifricio” e il romanticismo surreale di “Orco romantico”, ogni brano è una piccola storia fantastica capace di parlare all’animo di ognuno di noi.

«I bambini sono il pubblico più autentico e diretto che ci sia. Per loro i generi musicali non esistono: se una canzone non gli piace, ti mollano lì in tre secondi… ma se li affascina, sono pronti a seguirti ovunque. Per questo, nelle mie canzoni cerco di trasmettere fiducia e di coinvolgerli attraverso sonorità curate, arrangiamenti molto vari ed entusiasmanti – afferma Ziopol – Per la musica di ‘Le mani han cinque dita’ pensai subito a un arrangiamento in cui fossero le mani a “suonare” tutto, accompagnate da suoni corporei come sospiri, soffi e… pernacchie! Un linguaggio che sembra proprio dei bambini, ma che in realtà accomuna tutti noi, parlando alla parte più autentica del nostro essere».

Tracklist di “Canzoni della Melevisione Volume 1”:

“Le mani han cinque dita” “Pensa con la tua testa” “Amico dentifricio” “Orco romantico” “Mille caramelle” “Nuvole” “Frutta magica” “Quant’è bella la paura” “Ognuno è bello” “Biblioteca dei sogni” “Viaggio bel viaggio” “Piante di fiaba” “La Storia” “Acqua bell’acqua” https://www.facebook.com/profile.php?id=100063776340450

